İFO'dan Viyana ve Türk Valsleri Konseri

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İstanbul Filarmoni Orkestrasının (İFO) hazırladığı, "Viyana Valsleri ve Türk Valsleri" konseri 16 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

İFO'dan yapılan açıklamaya göre, Viyana'nın ikonik valsleri ve Türk vals eserlerini buluşturan konserde, şef Orçun Orçunsel yönetimindeki orkestra sahne alacak.

Konserin birinci bölümünde Türk bestecilerden Muallim İsmail Hakkı Bey, Dede Efendi, Sultan Abdülaziz, Erol Sayan, Yesari Asım Arsoy, Muhlis Sabahattin ve Orçun Orçunsel'in besteleri seslendirilecek.

Orkestra, konserin ikinci bölümünde ise Viyana Valslerinden Johann Strauss ve Emmerich Kalman'ın eserlerini yorumlayacak.

İlke Kodal'ın koreografisiyle sahne alacak profesyonel dansçılar da Viyana valsleri ve polkalardan oluşan üç gösteriyi izleyiciye sunacak.

Detaylı bilgi için "akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.