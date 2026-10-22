Ifop anketine göre Le Pen ilk turda açık ara önde, Melenchon ikinci tura kalabilir - Son Dakika
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Ifop anketine göre Le Pen ilk turda açık ara önde, Melenchon ikinci tura kalabilir

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Fransa'da Ifop'un 17-19 Ekim anketine göre 2027 cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Le Pen yüzde 34-38 oyla açık ara önde. Melenchon ise beş senaryonun dördünde yüzde 15-20 alarak ikinci tura kalma şansını koruyor.

Fransa'da yapılan ankete göre, 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, aşırı sağcı Marine Le Pen'in karşısına aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon'un çıkma ihtimali yüksek bulunuyor.

Ifop anket şirketi tarafından ülkede gelecek yıl yapılacak iki turlu cumhurbaşkanı seçimleri için 17-19 Ekim tarihlerinde kamuoyu yoklaması yapıldı.

17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı sarı yelekliler eylemlerinin ardından yapılan anket, ülkede aşırı sağcı seçmenin konsolide olduğunu gösterdi.

Ulusal Birlik (RN) Partisi adayı Marine Le Pen'in ilk turda açık ara başı çekeceğini gösteren anket ayrıca, aşırı sağcıların eylemlerde yaşanan şiddet olaylarından sorumlu tuttuğu aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin adayı Jean-Luc Melenchon'un da ikinci tura kalma şansının oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu.

18 yaş üstü kişilerin katıldığı anketin sonucuna göre, seçimin ilk turunda Marine Le Pen oyların yüzde 34 ila 38'ini alarak ilk sıraya yerleşecek.

Melenchon da merkez sağda ortak adayın değişmesine bağlı 5 farklı senaryonun 4'ünde oyların yüzde 15 ila 20'sini alarak ikinci tura çıkacak.

Öte yandan merkez sağın ortak adayının eski Başbakan Edouard Philippe yerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'tan Gabriel Attal olması durumunda, Melenchon ile sosyal demokrat aday Raphael Glucksmann'ın her ikisi de oyların yüzde 16'sını alarak eşit oran elde edecek.

Ankete göre ikinci turda Marine Le Pen'in karşısına çıkan herhangi bir adayı geride bırakacağı tahmin ediliyor.

Marine Le Pen iki kez ikinci tura kalmıştı

Fransa'da cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilirken aşırı sağcı Le Pen 2012, 2017 ve 2022'de yapılan seçimlerde de aday olmuş, son iki seçimde ikinci tura kalmıştı.

Le Pen, 2017'deki seçim yarışını yüzde 34, 2022'deki seçimde ise yaklaşık yüzde 42 ile Cumhurbaşkanı Macron'a karşı kaybetmişti.

Aynı şekilde LFI'nın adayı Melenchon da son 3 seçimde cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuş ancak hiçbirinde ikinci tura kalamamıştı.

Fransa'da iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Macron gelecek yılki seçimlerde yeniden aday olamayacak.

Ülkede, iki turlu cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunun 18 Nisan, ikinci turunun ise 2 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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