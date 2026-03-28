İFSAK\'ta \'Napoli\'nin Işığında\' Sergisi

Bu yıl 66. yılını kutlayan İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK), İtalyan fotoğrafçı Giampiero Assumma'nın "Napoli'nin Işığında" başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

İtalyan Kültür Merkezi ve Com.It.Es İstanbul'un işbirliğiyle düzenlenen sergi, sanatçının 2015-2022 yılları arasındaki üretimlerini esas alıyor.

Sanatçı, gerçekleştirdiği sergi turunda katılımcılara fotoğrafların hikayelerini ve çalışma esaslarını anlattı.

Napoli eksenli fotoğraflarını siyah-beyaz çekmesi ile ilgili Assumma, "Napoli'nin renkli görüntüsü, yani turistik ve popüler haline gelmiş olan o görüntü bana göre şehrin bir tür dışavurumu. Oysa benim için Napoli'nin ruhu siyah beyazdır. Yani şehrin o en içe dönük, renklerin ardında kalan kısmıdır." dedi.

Dört yıldır Napoli'ye gitmediğini dile getiren sanatçı, farklı şehirlerle kendi kültürü arasında bir bağ kurduğunu ifade ederek, "İstanbul'da kendimi evimde hissediyorum. Şehirden şehre seyahat ettiğinizde, Budapeşte'de de Moskova'da da yaşadığınızda, kendi kültürünüzü beraber götürüp orada bir bağ kuruyorsunuz." diye konuştu.

Assumma, fotoğrafın özel olabilmesi için fotoğrafçının hayalet gibi davranması gerektiğini dikkati çekerek, "Özel birkaç durum dışında çektiğim öznelerden izin almıyorum. Sanatçının kendini biraz yok edip, vücudunun dahi olmadığını düşünerek hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Böylece sadece onların kimliklerini değil, kimliklerinin altındaki varlıklarını da hissedebiliyorum." görüşlerini paylaştı.

"Ara Güler sayesinde bu fotoğraflar tüm insanlığın ortak mirası"

Ara Güler'in çekimlerinin çok özel bir yeri olduğunu söyleyen Assumma, şunları kaydetti:

"Belki de 40-50 yıl öncesine ait fotoğraflar. Fakat Ara Güler sayesinde bu fotoğraflar sadece İstanbul'un değil, tüm insanlığın ortak mirası. Bu şekilde tamamen habersiz, insanların daha derin düşüncelerini ve varlıklarını anlamak için fotoğraf çektiğimizde bu fotoğrafların insanlığa ait olduğunu da görüyoruz. Bizi insanlığa şahit ediyor."

Assumma, fotoğraf sanatçılarının kendi şehrini fotoğraflamak için mekanın dışına çıkmasının iyi olabileceği yorumunu yaparak, "Bazen hem biraz mesafeye hem de işin içinde olmaya ihtiyaç duyarsınız. Kendi şehrinizi fotoğraflamak için hem şehrin bizzat içinde olmalı hem de ona dışarıdan bakabilecek o mesafeyi korumalısınız." dedi.

"30 yıldan beri çeşitli konularda fotoğraflar çektim"

Sanatçı, sergi turunun ardından bir masterclass verdi. Eğitimde bir fotoğraf projesinin ortaya çıkış süreçlerinden bahseden Assumma, şöyle konuştu:

"30 yıldan beri çeşitli konularda fotoğraflar çektim. Sokak, belgesel fotoğrafları, portreler, kavramsal fotoğraflar ve daha pek çok kategoride fotoğraf çektim. Uzun soluklu projeler, bir dizi fotoğrafın arka arkaya dizilmesi, bir amaç ve düşünce doğrultusunda gerçekleşiyor. Sanki sanatçı, bir hikaye anlatıcısı gibi oluyor. Aslında bu tarz uzun soluklu projelerin geliştirilmesi daha zor olabilir ama konu hakkında daha derin ve anlamlı bir duygu ortaya çıkartır."

Assumma, uzun soluklu projelerinin genellikle tek bir fotoğrafla başladığını vurgulayarak, ilk işi "Lower World" projesinden de bahsetti. 2001-2014 yılları arasında çektiği fotoğraflardan oluşan bu proje ile ilgili görüşlerini paylaşan sanatçı, "Akıl hastanelerindeki suçlular üzerine yaptığım bu çalışmada iletişim kurduğum ve tamamen benden farklı bir hayatı olan insanlarla nasıl iletişim kurabileceğimi anlamam gerekti." açıklamasında bulundu.

Sanatçının ışık ve gölgeleri temel alan eserlerinin yer aldığı "Napoli'nin Işığında" sergisi, 9 Nisan'a kadar İFSAK Galeri'de ziyaret edilebilecek.