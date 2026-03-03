İftara 5 Kala Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
İftara 5 Kala Projesi Devam Ediyor

İftara 5 Kala Projesi Devam Ediyor
03.03.2026 15:11
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, yolda kalan vatandaşlar için iftar kumanyası dağıtıyor.

Gaziantep'te merkez Şahinbey Belediyesi iftara yetişemeyen vatandaşlar için hayata geçirdiği "İftara 5 kala" projesini bu yıl da sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, trafik akışının yoğun olduğu iftar saatlerinde yolda kalan sürücüler ve otobüsteki vatandaşlar, Şahinbey Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin dağıttıkları kumanyalarla oruçlarını açıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, projeyi ramazan ayında geleneksel hale getirdiklerini belirtti.

Proje ile işlerinden evlerine giden vatandaşların ve görev başında olan şoförlerin oruçlarını açmaları için kavşaklarda kumanya dağıttıklarını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Proje ile trafikte, kırmızı ışıkta bekleyen vatandaşlarımıza iftariyelik veriyoruz. Vatandaşlarımız ezan okunduğunda yolda iftarlarını açabiliyor. Bu uygulamayla vatandaşlarımızı memnun etmeye çalışıyoruz. Ramazan boyunca uygulama devam edecek. Bu hizmetimiz vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağlıyor. "

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
