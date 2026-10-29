İGA, İstanbul Havalimanı\'nda Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümünü bandoyla kutluyor

İGA, İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü bandoyla kutluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla bando gösterileri ve kortejler düzenleniyor, yolculara Türk bayrağı dağıtılıyor. İGA'nın gün boyu sürecek etkinliklerinde Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları da anılıyor.
İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapılıyor.
Önemli küresel aktarma merkezleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nda, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında terminalin farklı noktalarında etkinlikler düzenleniyor.
Dış hatlar yolcu salonu, "Bosphorus" ve iç hatlar bölgesinde bando gösterileri ve kortejler gerçekleştirilirken, yolculara Türk bayrakları dağıtılıyor.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, düzenlediği etkinliklerle Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü yolcularla kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını anıyor.
Etkinlikler gün boyu devam edecek.
Kaynak: AA
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