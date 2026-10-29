İGA, İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü bandoyla kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İGA, İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü bandoyla kutluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İGA, İstanbul Havalimanı\'nda Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümünü bandoyla kutluyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla bando gösterileri ve kortejler düzenleniyor, yolculara Türk bayrağı dağıtılıyor. İGA'nın gün boyu sürecek etkinliklerinde Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları da anılıyor.

İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapılıyor.

Önemli küresel aktarma merkezleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nda, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında terminalin farklı noktalarında etkinlikler düzenleniyor.

Dış hatlar yolcu salonu, "Bosphorus" ve iç hatlar bölgesinde bando gösterileri ve kortejler gerçekleştirilirken, yolculara Türk bayrakları dağıtılıyor.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, düzenlediği etkinliklerle Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü yolcularla kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını anıyor.

Etkinlikler gün boyu devam edecek.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürkİstanbul HavalimanıGüncelYaşamİGASon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu "Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular 6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
İstanbul’da korku dolu anlar Gençler besmele çekip kaçtı İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı
Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı Nesli tehlike altında Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:46
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
13:33
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
13:25
İspanya’daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı Yetkililerden kahreden bir çağrı var
İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
13:17
Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı
Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı
13:10
Elazığ’da yürekleri ısıtan olay Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 14:07:41. #7.12#
SON DAKİKA: İGA, İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü bandoyla kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android