İGDAŞ Genel Müdürlüğü'ne Ender Çolak atandı - Son Dakika
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İGDAŞ Genel Müdürlüğü'ne Ender Çolak atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İGDAŞ'ın Genel Müdürlüğü'ne Ender Çolak getirildi. Çolak, sermaye piyasalarında ve enerji sektöründe uzun yıllar deneyim sahibi bir isimdir.

02.09.2024 11:59  Güncelleme: 12:43
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(İSTANBUL) - İGDAŞ Genel Müdürlüğü'ne, sermaye piyasalarında ve enerji sektöründe uzun yıllar deneyim sahibi olan Ender Çolak atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki İGDAŞ'ın Genel Müdürlüğü'ne Ender Çolak getirildi.

İş hayatına Sermaye Piyasası Kurulu'nda başlayan Çolak, 1989-2008 yılları arasında bu kurumda uzman, daire başkanı ve son olarak da kurul başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Bu dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin oluşturulması süreçlerini de yöneten Çolak, aynı zamanda OECD Kurumsal Yönetim Yönlendirme Komitesi ve Danışma Kurullarında üyelik yaptı. Ender Çolak, sermaye piyasalarının Avrupa Birliği'ne uyumu eşleştirme projesinin de eş başkanlığını yürüttü.

2008-2011 yılları arasında Anel Grup Finans ve Yenilenebilir Enerji'den sorumlu Başkan Yardımcısı, 2011-2023 yılları arasında da Baymak, BDR Thermea Group CEO'su olarak görev yapan Çolak, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise Amerika Birleşik Devletleri'nde, Thunderbird, School of Global Management'ta Master of International Management derecesiyle tamamladı. Ayrıca Toronto Centre Leadership Program, IFC Housing Finance Program, World Bank Contractural Savings Program, NACD Director Professionalism Program ve son olarak da Wharton School Corporate Governance Program'larını bitirdi.

Sermaye Piyasaları, Enerji, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik konularında ulusal ve uluslararası çok sayıda konferansta konuşmacı olarak yer alan Ender Çolak, aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi üyesi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İGDAŞ Genel Müdürlüğü'ne Ender Çolak atandı - Son Dakika

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