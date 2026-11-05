İGDAŞ, İstanbullulara doğal gazda güvenli ve verimli kullanım uyarısı yaptı

(İSTANBUL) - Hava sıcaklıkları düşerken doğal gaz kullanımı da artmaya başladı. Evlerde doğal gaz kullanımında yapılan bazı hatalar, güvenlik açısından risk oluştururken verimli kullanımı da olumsuz etkileyebiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, İstanbullular için güvenli ve verimli doğal gaz kullanımına yönelik hatırlatmalarda bulundu.

İGDAŞ, İstanbullular için güvenli ve verimli doğal gaz kullanımına yönelik hatırlatmalarda bulundu. Bu kapsamda doğal gaz kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

-Doğal gaz tesisatına asla kendiniz müdahale etmeyin.

-Doğal gaz tesisatlarında ilk gaz açılışından itibaren tüm işlemler, İGDAŞ bilgisiyle ve yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla yapılmalı.

-Doğal gazlı cihazların bakımları yılda en az bir kez yetkili servisler tarafından yaptırılmalı.

-Baca boruları, çeşitli dış nedenlerle ek yerlerinden ayrılarak ortama atık gaz sızdırabilir. Güvenliğiniz için baca bağlantılarını sık sık kontrol edin.

-Tesisatlar yalnızca ilk kullanımda değil, abonelik süresi boyunca düzenli olarak kontrol ettirilmeli.

-Sürekli hava akışı sağlayan menfezler kesinlikle kapatılmamalı.

-Ocaklarda kullanılan esnek bağlantı elemanlarının (fleks boruların) sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmeli.

-Doğal gazla çalışan bacalı kombi, şofben ve soba gibi cihazlarda baca çekişi hava koşullarına bağlı olarak etkilenebilir. Özellikle lodoslu günlerde bu cihazlar kapatılmalı.

-Bacalı cihazlarda yer alan sensörler kesinlikle iptal edilmemeli.

-Bacalı kombi, şofben ve soba gibi cihazların bağlantıları uygun şekilde yapılmalı ve bacalı kombiler yılda en az bir kez TÜRKAK tarafından akredite edilmiş A tipi muayene kuruluşlarına kontrol ettirilmeli.

ALO 187 DOĞAL GAZ ACİL HATTI İLE 7/24 DESTEK

Riskli bir durumla karşılaşıldığında ALO 187 Doğal Gaz Acil Hattı üzerinden İGDAŞ ekiplerine 7/24 ulaşılabilir. Bulunulan ortamda çürük sarımsağa benzer bir koku fark edilmesi durumunda vananın kapatılması, ortamın havalandırılması, elektrikli cihaz kullanımından, uzak durulması ve ortamı terk ettikten sonra ALO 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nın aranması gerekiyor.

Akredite muayene kuruluşu listesine İGDAŞ web sitesi üzerinden erişilebiliyor.