İGDAŞ, İstanbullulara doğal gazda güvenli ve verimli kullanım uyarısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İGDAŞ, İstanbullulara doğal gazda güvenli ve verimli kullanım uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İGDAŞ, İstanbullulara doğal gazda güvenli ve verimli kullanım uyarısı yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Hava sıcaklıkları düşerken artan doğal gaz kullanımına dikkat çeken İGDAŞ, İstanbullulara güvenli ve verimli kullanım hatırlatması yaptı. Kurum, tesisata müdahale edilmemesi ve cihaz bakımlarının yılda en az bir kez yapılması uyarısında bulundu.

(İSTANBUL) - Hava sıcaklıkları düşerken doğal gaz kullanımı da artmaya başladı. Evlerde doğal gaz kullanımında yapılan bazı hatalar, güvenlik açısından risk oluştururken verimli kullanımı da olumsuz etkileyebiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, İstanbullular için güvenli ve verimli doğal gaz kullanımına yönelik hatırlatmalarda bulundu.

İGDAŞ, İstanbullular için güvenli ve verimli doğal gaz kullanımına yönelik hatırlatmalarda bulundu. Bu kapsamda doğal gaz kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

-Doğal gaz tesisatına asla kendiniz müdahale etmeyin.

-Doğal gaz tesisatlarında ilk gaz açılışından itibaren tüm işlemler, İGDAŞ bilgisiyle ve yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla yapılmalı.

-Doğal gazlı cihazların bakımları yılda en az bir kez yetkili servisler tarafından yaptırılmalı.

-Baca boruları, çeşitli dış nedenlerle ek yerlerinden ayrılarak ortama atık gaz sızdırabilir. Güvenliğiniz için baca bağlantılarını sık sık kontrol edin.

-Tesisatlar yalnızca ilk kullanımda değil, abonelik süresi boyunca düzenli olarak kontrol ettirilmeli.

-Sürekli hava akışı sağlayan menfezler kesinlikle kapatılmamalı.

-Ocaklarda kullanılan esnek bağlantı elemanlarının (fleks boruların) sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmeli.

-Doğal gazla çalışan bacalı kombi, şofben ve soba gibi cihazlarda baca çekişi hava koşullarına bağlı olarak etkilenebilir. Özellikle lodoslu günlerde bu cihazlar kapatılmalı.

-Bacalı cihazlarda yer alan sensörler kesinlikle iptal edilmemeli.

-Bacalı kombi, şofben ve soba gibi cihazların bağlantıları uygun şekilde yapılmalı ve bacalı kombiler yılda en az bir kez TÜRKAK tarafından akredite edilmiş A tipi muayene kuruluşlarına kontrol ettirilmeli.

ALO 187 DOĞAL GAZ ACİL HATTI İLE 7/24 DESTEK

Riskli bir durumla karşılaşıldığında ALO 187 Doğal Gaz Acil Hattı üzerinden İGDAŞ ekiplerine 7/24 ulaşılabilir. Bulunulan ortamda çürük sarımsağa benzer bir koku fark edilmesi durumunda vananın kapatılması, ortamın havalandırılması, elektrikli cihaz kullanımından, uzak durulması ve ortamı terk ettikten sonra ALO 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nın aranması gerekiyor.

Akredite muayene kuruluşu listesine İGDAŞ web sitesi üzerinden erişilebiliyor.

Kaynak: ANKA
İstanbul Gaz DağıtımGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:34
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 11:54:53. #.0.2#
SON DAKİKA: İGDAŞ, İstanbullulara doğal gazda güvenli ve verimli kullanım uyarısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android