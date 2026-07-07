İGDAŞ 2026 Yılında Doğal Gaz Altyapısına 3,3 Milyar TL Ayırdı

(İSTANBUL) - İBB iştiraklerinden İGDAŞ, 2026'da İstanbul'un doğal gaz altyapısına yeni yatırım planlıyor. İGDAŞ, 2026 yılında İstanbul'un doğal gaz altyapısını güçlendirmek, güvenliğini artırmak ve kesintisiz hizmeti desteklemek amacıyla 3,3 milyar TL tutarında yatırım programı başlatıyor.

İstanbul'da 39 ilçede 7 milyonu aşkın aboneye hizmet sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İGDAŞ, 2026 yılının yatırım planı kapsamında yaklaşık 430 km doğal gaz hattı ve dağıtım tesisi imalatı gerçekleştirecek. Çalışmalar, ana iletim ve dağıtım hatlarından, servis hatları ve hat yenilemelerine kadar birçok alanı kapsayacak. Deprem riski başta olmak üzere olası afet ve arıza senaryolarına karşı, kritik bölgelerde oluşturulacak çelik loop (yedek besleme) hatlarıyla kesinti riski azaltılacak. Bu kapsamda, teknoloji ve otomasyon destekli uygulamalarla afetlere karşı hazırlıklı yönetim anlayışı da güçlendirilecek.

2026 yatırım programı; afetlere dayanıklı yedekli şebeke yapısının güçlendirilmesi, dijital izleme altyapısının geliştirilmesi ve yeni yerleşim alanlarının güvenli ve kesintisiz biçimde doğal gaza erişiminin sağlanması başlıklarına odaklanıyor. Bu kapsamda İGDAŞ, mevcut altyapıyı modernize ederek daha güçlü ve bütüncül bir altyapı kurgusu oluşturmayı hedefliyor.

"İSTANBUL BÜYÜRKEN, ALTYAPISI DA GÜÇLENİYOR"

İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin, 2026 yatırım programına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Doğal gazın ulaşmadığı tek bir sokak kalmayacak hedefiyle son yedi yılda 2 bin kilometreyi aşkın yeni doğal gaz hattını devreye aldık; binlerce haneyi ilk kez doğal gaz konforuyla buluşturduk. 'İstanbul büyürken, altyapısı da güçleniyor' yaklaşımımızla hayata geçireceğimiz 2026 yatırım programımızla; kritik altyapı yedeklemeleriyle olası afet ve arıza durumlarına karşı şebekemizi daha dayanıklı hale getirirken, yeni ve gelişen yerleşim alanlarında kesintisiz doğal gaz erişimini de güvence altına alacağız. Bu kapsamda Silivri, Hadımköy, Esenyurt ve İstanbul Havalimanı bölgelerinde hayata geçirilecek hatlarla bölgesel arz güvenliğini güçlendirmeyi planlıyoruz. Amacımız; İstanbul'da nüfus artışı, yeni yerleşimler ve afet riski gibi etkenleri dikkate alarak, altyapımızı geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak biçimde güçlendirmek."

SON 7 YILDA 5 BİN HANEYE DOĞAL GAZ ARZI SAĞLANDI

Yeni yerleşim alanları şebekeye entegre edilirken, uzun süredir çözülemeyen talepler de çözüme kavuşturuldu. Bu kapsamda, gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından, 21 yıldır çeşitli imar ve kadastral sorunlar nedeniyle hizmet verilemeyen Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde 19 sokakta, yaklaşık 500 haneye doğal gaz ulaştırıldı; 4 bin 378 metre yeni hat döşendi ve ilgili bölge ilk kez doğal gaz hizmeti almaya başladı.

Ayrıca Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerinde 7 mahallede toplam 2 bin 800 haneye ilk kez doğal gaz ulaştırıldı. Avcılar, Beykoz, Maltepe, Sultangazi, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde ise güzergah sorunları çözülerek 1.700 hane doğal gaz erişimine kavuştu. Bu çalışmalarla birlikte kronik sorunlar çözülerek son 7 yılda yaklaşık 5 bin haneye ilk kez doğal gaz arzı sağlandı. Esenyurt RM-A (Basınç düşürme ve ölçüm) istasyonlarının BOTAŞ'ın ikinci ana iletim hattına bağlanmasıyla, Avrupa Yakası'nda yedek besleme yapısı güçlendirildi.

2025'TE 297 KM HAT İMALATI TAMAMLANDI

Kentte 25 bin kilometreyi aşan dağıtım şebekesiyle hizmet veren İGDAŞ, 2025 yılında 297 km doğal gaz boru hattı imalatını tamamlayarak şebekeyi daha dayanıklı bir yapıya kavuşturdu. İGDAŞ, 2026 yatırım programıyla; hat ve teknik tesisler, modernizasyon çalışmaları ve yedek besleme hatları sayesinde İstanbul genelinde doğal gaz hizmetini daha güvenli, daha dayanıklı ve daha kesintisiz hale getirmeyi hedefliyor.