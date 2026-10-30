Iğdır'da 1442 gram uyuşturucu bulundu, 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da 1442 gram uyuşturucu bulundu, 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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Iğdır'da batı illerine otobüsle uyuşturucu gönderdikleri belirlenen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 1442 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.

Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, batı illerine otobüsle uyuşturucu madde gönderdiklerini belirledikleri şüphelileri takibe aldı.

Bu kapsamda 1'i İran uyruklu 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Narkotik madde arama köpeği Uzi'nin desteğiyle yapılan aramada, İran uyruklu şüphelinin valizinde 850, diğer şüphelilerde ise 592 gram olmak üzere 1442 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu zanlı ile M.T, B.C.O, O.U, H.Ç. ve A.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Iğdır'da 1442 gram uyuşturucu bulundu, 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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