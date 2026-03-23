Iğdır'da 303 Kuş Halkalandı

Havaların ısınmasıyla doğanın canlandığı Iğdır'da ilkbahar sezonunda şu ana kadar 28 türden 303 kuş halkalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Göç yolunun önemli duraklarından Iğdır'da kuş hareketliliği başladı. Kuzey Doğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Tuzluca ilçesindeki Yukarı Çıyrıklı köyünde sürdürülen kuş araştırma ve halkalama çalışmaları devam ediyor.

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde bu yıl 10 Mart'ta başlayan ilkbahar sezonu çalışmalarında ağlara takılan 28 türden 303 kuş halkalanarak doğal ortamına salındı.

Gönüllülerin de katılımıyla sürdürülen çalışmalar, 21 Haziran'a kadar sürecek.

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Gül Tutar, AA muhabirine, Aras Kuş Cenneti'nin kuş çeşitliliği açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Bölgenin zenginliklerinden bahseden Tutar, "Aras Nehri hem sulak hem bozkır habitatlarını bir arada bulundurması nedeniyle çok farklı alanları tercih eden kuş türlerinin bir araya toplayabilmesiyle dikkati çekiyor çünkü hemen arkamızda bozkır var ama burası bir sulak alan olduğu için de bizim açımızdan çok fazla kuş türüyle karşılaşabileceğimiz ve halkalayabileceğimiz bir alan." dedi.

İstasyonun istatistiklerini paylaşan Tutar, "Türkiye'deki 504 kuş türünden 318'i bu alanda gözlemlendi. 2026 ilkbahar sezonuna başladık. Açıldığımız günden beri 28 türden 303 kuş halkalandı. İlkbahar sezonumuz 21 Haziran'da bitiyor. 21 Haziran'a kadar aktif olarak burada halkalama çalışmaları devam edeceğiz." diye konuştu.

"Elde edilen veriler bilimsel araştırmalar için kullanılıyor"

Çalışmaların uzmanlarca gerçekleştiğini ve önemli verilerin elde edildiğini belirten Tutar, "KuzeyDoğa Derneğinin yürüttüğü bu çalışmayı tüm gönüllülerimizin yardımlarıyla sürdürüyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından da lisanslı halkacılar halkalamada bize çok yardımcı oluyor. Çalışmada elde edilen veriler, bilimsel araştırmalar için kullanılıyor. Proje bazlı ya da dönemsel olarak ihtiyaç halinde o bilgiler kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Gönüllülerden Nikolas Orton ise çalışmalara katılmak için ABD'den geldiğini ve burada halkalama yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada kuş türleri üzerine çalışmalar yapıyoruz ve göçmen kuşlarla alakalı çalışmalar yapılıyor. Onlara yardımcı olmak için buradayım. Afrika'dan Kafkaslara göçen kuşların takibini yapan sadece birkaç istasyon var ve biz de onlardan biriyiz. Ötücü kuşların hareketlerini takip etmek için de buradayız ama aynı zamanda yırtıcı kuşlara da uydu vericisi yerleştirmek ve bunu öğrenmek için buradayım."