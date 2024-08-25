IĞDIR'da Apartman Yangınında Kiracı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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IĞDIR'da Apartman Yangınında Kiracı Gözaltına Alındı

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IĞDIR'da bir apartmanın 4. katında çıkan yangında, Azerbaycan uyruklu bir kadının evi ateşe verdiği iddia edildi. Kiracı gözaltına alındı.

25.08.2024 23:41
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IĞDIR'da 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın panik yarattı. Azerbaycan uyruklu Aybeniz adlı kadının, mülk sahibi ile anlaşmazlık yaşaması sonucu evi ateşe verdiği öne sürüldü. Kiracı, gözaltına alındı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Basın Sokaktaki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki evde bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin pencerelerinden çıkan alevler binadaki diğer evlere sıçramadan olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alevlerin söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, inceleme yaptı. Kullanılmaz hale gelen ve eşyaların büyük bölümünün yandığı evde kiracı olarak oturan Azerbaycan uyruklu Aybeniz adlı kadın, evi ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Azerbaycan uyruklu kiracının, mülk sahibi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle evi ateşe verdiği iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

IĞDIR\'da Apartman Yangınında Kiracı Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel IĞDIR'da Apartman Yangınında Kiracı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: IĞDIR'da Apartman Yangınında Kiracı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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