Iğdır\'da Doğaseverler Uçurtma Şenliğinde Buluştu

Iğdır'da bir araya gelen 1000 doğasever, Gökkuşağı Tepelerinde yürüyüş yapıp uçurtma uçurdu.
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde düzenlenen "Gökkuşağı Tepeleri Doğa Yürüyüşü ve Uçurtma Şenliği", yoğun ilgi gördü.
Bölgenin tanıtımı ve turizmine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelen doğa severler, yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından Gökkuşağı Tepelerinin zirvesine ulaştı.
Ziyaretçiler, SERKA tarafından sağlanan birbirinden renkli uçurtmaları burada havalandırıp eğlenceli anlar yaşadı.
