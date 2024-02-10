Iğdır\'da Gönüllü Gençler Yetim ve Dezavantajlı Çocuklara Destek Oluyor

Iğdır'da gönüllü gençler, "Her Gençlik Merkezinin Bir Yetim Kardeşi Olsun" projesiyle yetim ve dezavantajlı çocukların yüreklerine dokunuyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında, gönüllü gençler kent genelindeki yetim çocukları ve dezavantajlı aileleri tespit edip ziyarette bulunuyor.
Gençler, 5 yıl önce hayata geçirilen projeyle kırsal, köy, kar, çamur ve soğuk demeden dolaşıp çocuklarla bir araya gelerek farklı etkinlikler yapıyor.
Sürdürülen projeyle son bir yılda Iğdır Gençlik Merkezi ekibi, dezavantajlı çocuk, genç, yaşlı 700 kişiye ulaşarak maddi ve manevi destekte bulundu.
Iğdır Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Karaca, AA muhabirine, 5 yıl önce başlatılan projenin kentte kesintisiz devam ettiğini söyledi.
Proje kapsamında gönüllü gençlerin ve gençlik liderlerinin aileleri sık sık ziyaret ettiğini belirten Karaca, ihtiyaçlar doğrultusunda ailelere destek verildiğini belirtti.
"Her Gençlik Merkezi'nin Bir Yetim Kardeşi Olsun" projesinin önemini anlatan Karaca, "Gönüllü gençlerimizle çocukları evlerinden alıyoruz, gezdiriyoruz. Gençlik merkezimizde yapılan sosyal etkinlere ve belli branşlarda açılan kurslarımıza dahil ediyoruz." dedi.
Gençlik Lideri Yeşim Memiş de yaklaşık 4 yıldır projede görev aldığını belirterek, "Genç yaşta eşlerini kaybeden 2 annemizin 7 çocuğuna destek veriyoruz. Biz gönüllü gençler olarak bu 7 kardeşimize sahip çıkmaya çalışıyoruz." dedi.
Memiş, dezavantajlı ailelere ve öğrencilere ulaştıklarını, onlara her yardımı ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl içerisinde gönüllü gençlerimizin hayırseverlerden topladığı gıda kolisi, kırtasiye ve giyim malzemesini yaşlılara, dar gelirli öğrencilere evlerinde ziyaret ederek ulaştırdık." ifadelerini kullandı.
Gönüllü gençlerden Kader Erdoğan da dezavantajlı durumda olan yetim çocukları evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.
Onlarla ilgilenmenin kendilerine de iyi geldiğini dile getiren Erdoğan, "Bu kardeşlerimizi merkezimize getirerek, çeşitli sosyal etkinlikler yapıyoruz. Devamında kafeye gidip pizza ve hamburger yiyerek birlikte vakit geçiriyoruz." diye konuştu.
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