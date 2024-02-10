Iğdır'da Gönüllü Gençler Yetim ve Dezavantajlı Çocuklara Destek Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Iğdır'da Gönüllü Gençler Yetim ve Dezavantajlı Çocuklara Destek Oluyor

Iğdır\'da Gönüllü Gençler Yetim ve Dezavantajlı Çocuklara Destek Oluyor

Iğdır'da gönüllü gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Her Gençlik Merkezinin Bir Yetim Kardeşi Olsun' projesiyle yetim ve dezavantajlı çocuklara destek oluyor. Proje kapsamında gençler, kent genelindeki yetim çocukları ve dezavantajlı aileleri tespit ederek ziyaretlerde bulunuyor ve farklı etkinlikler düzenliyor. Son bir yılda Iğdır Gençlik Merkezi ekibi, 700 kişiye maddi ve manevi destek sağladı.

10.02.2024 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da gönüllü gençler, "Her Gençlik Merkezinin Bir Yetim Kardeşi Olsun" projesiyle yetim ve dezavantajlı çocukların yüreklerine dokunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında, gönüllü gençler kent genelindeki yetim çocukları ve dezavantajlı aileleri tespit edip ziyarette bulunuyor.

Gençler, 5 yıl önce hayata geçirilen projeyle kırsal, köy, kar, çamur ve soğuk demeden dolaşıp çocuklarla bir araya gelerek farklı etkinlikler yapıyor.

Sürdürülen projeyle son bir yılda Iğdır Gençlik Merkezi ekibi, dezavantajlı çocuk, genç, yaşlı 700 kişiye ulaşarak maddi ve manevi destekte bulundu.

Iğdır Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Karaca, AA muhabirine, 5 yıl önce başlatılan projenin kentte kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Proje kapsamında gönüllü gençlerin ve gençlik liderlerinin aileleri sık sık ziyaret ettiğini belirten Karaca, ihtiyaçlar doğrultusunda ailelere destek verildiğini belirtti.

"Her Gençlik Merkezi'nin Bir Yetim Kardeşi Olsun" projesinin önemini anlatan Karaca, "Gönüllü gençlerimizle çocukları evlerinden alıyoruz, gezdiriyoruz. Gençlik merkezimizde yapılan sosyal etkinlere ve belli branşlarda açılan kurslarımıza dahil ediyoruz." dedi.

Gençlik Lideri Yeşim Memiş de yaklaşık 4 yıldır projede görev aldığını belirterek, "Genç yaşta eşlerini kaybeden 2 annemizin 7 çocuğuna destek veriyoruz. Biz gönüllü gençler olarak bu 7 kardeşimize sahip çıkmaya çalışıyoruz." dedi.

Memiş, dezavantajlı ailelere ve öğrencilere ulaştıklarını, onlara her yardımı ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl içerisinde gönüllü gençlerimizin hayırseverlerden topladığı gıda kolisi, kırtasiye ve giyim malzemesini yaşlılara, dar gelirli öğrencilere evlerinde ziyaret ederek ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençlerden Kader Erdoğan da dezavantajlı durumda olan yetim çocukları evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Onlarla ilgilenmenin kendilerine de iyi geldiğini dile getiren Erdoğan, "Bu kardeşlerimizi merkezimize getirerek, çeşitli sosyal etkinlikler yapıyoruz. Devamında kafeye gidip pizza ve hamburger yiyerek birlikte vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
    00:39 AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

    AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.

  • Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktı
    10 Şub Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

  • AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim kampanyasına saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı
    10 Şub AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim kampanyasına saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı

    AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Somali'de askeri kampında ateş açıldı: 5 ölü
    10 Şub Somali'de askeri kampında ateş açıldı: 5 ölü

    Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

  • Herkes onu konuşuyor! Arda penaltı kazandırdı ama sonu istediği gibi olmadı
    10 Şub Herkes onu konuşuyor! Arda penaltı kazandırdı ama sonu istediği gibi olmadı

    Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.

  • Çağdaş Atan, Galatasaray yenilgisini Türkiye Kupası'na bağladı: Formatı değiştirelim
    10 Şub Çağdaş Atan, Galatasaray yenilgisini Türkiye Kupası'na bağladı: Formatı değiştirelim

    RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.

  • Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk
    10 Şub Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk

    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.

  • ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter çöle çakıldı
    10 Şub ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter çöle çakıldı

    ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gençlik, Iğdır, Spor, İnsan Hakları, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Gönüllü Gençler Yetim ve Dezavantajlı Çocuklara Destek Oluyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 01:11:14. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da Gönüllü Gençler Yetim ve Dezavantajlı Çocuklara Destek Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement