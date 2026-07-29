Iğdır'da Kadın Kooperatifinden Doğal Kuru Kayısı - Son Dakika
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Iğdır'da Kadın Kooperatifinden Doğal Kuru Kayısı

Iğdır\'da Kadın Kooperatifinden Doğal Kuru Kayısı
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Ayyıldız Kadın Kooperatifi, doğal yöntemlerle kuru kayısı üreterek kadın istihdamına katkıda bulunuyor.

IĞDIR'da faaliyet gösteren Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, kadın istihdamına katkı sağlarken, üreticiden aldığı kayısıları doğal yöntemlerle kurutarak katma değeri yüksek ürüne dönüştürüyor. Bu yıl ilkbaharda yaşanan zirai don nedeniyle verimde düşüş yaşanmasına rağmen kooperatif, yaklaşık 1 ton kuru kayısı üretmeyi hedefliyor.

Iğdır'da yaklaşık 4 yıl önce kurulan Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, üreticilerden satın aldığı kayısılarını bir bölümünü çeşidine göre reçel yapımında değerlendirirken, önemli bir bölümünü de güneşte kurutuyor. Kadınların el emeğiyle ayıklanan kayısılar, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan güneşte doğal yöntemlerle kurutuluyor. Kurutulan kayısılar, kooperatifin satış noktaları, sipariş hattı ve internet üzerinden tüketicilere ulaştırılıyor.

Sürdürülebilir ve doğa dostu üretim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren kooperatif, kayısı dışında; vişne, gül, karadut, domates ve patlıcan gibi birçok ürünü de mevsiminde üreticiden satın alarak işliyor. Salça, reçel, pekmez ve benzeri doğal ürünler üreten kooperatif, hem üreticilere ekonomik destek sağlıyor hem de kadınlara istihdam oluşturuyor.

Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Elif Turan, 3 yıldır kayısı kurutma çalışması yaptıklarını belirterek, "Iğdır'da kuru kayısı üretimi çok yaygın değildi. Biz bu yöntemi ilk kez uygulayarak çok başarılı sonuçlar aldık. Kooperatif olarak 3 yıldır kayısı kurutması yapıyoruz. İlkbaharda yaşanan zirai don nedeniyle verimimiz ciddi şekilde düştü. Yaklaşık 1 ton civarında kuru kayısı elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kayısıların tamamen doğal yöntemlerle kurutulduğunu anlatan Turan, "Kayısıları ikiye bölerek 3 gün güneşte bekletiyoruz. Güneş gördükçe meyveler büzüşüyor ve doğal olarak aralarında boşluk oluşuyor. Daha sonra yeniden elden geçirerek yan yana diziyoruz ve 3 gün daha güneşte bekletiyoruz. Ardından yıkayıp serin bir ortamda depoluyoruz. Bu süreçte yağmur almaması çok önemli. Çünkü yağmur yağarsa altın sarısı kayısılar karararak siyahlaşıyor. Güneşli havalar bu işin en önemli şartı. İnşallah birkaç gün sonra ürünlerimizi depoya kaldıracağız" diye konuştu.

Iğdır'ın Kasımcan köyünde meyvecilik yapan üretici Tövbet Turan ise topladıkları ürünleri kurutulması için Ay Yıldız Kadın Kooperatifi'ne gönderdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Güncel, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Kadın Kooperatifinden Doğal Kuru Kayısı - Son Dakika

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