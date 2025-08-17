Iğdır\'da Köy Yolları Yenileniyor

Iğdır'ın köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince sıcak asfaltla yenileniyor.

2025 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Programı kapsamında kırsal bölgelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde kent genelinde 13 ayrı proje hayata geçirildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, merkez ilçede 7, Karakoyunlu ilçesinde 3, Aralık ilçesinde 2 ve Tuzluca ilçesinde 1 projeyi kapsıyor.

Söz konusu projeler kapsamında 2,65 kilometre sıcak asfalt (BSK) serimi, 106,49 kilometrelik yol ağında bakım ve onarım çalışmaları ile 2 yeni menfez yapımı ve 1 mevcut menfezin yenilenmesi planlandı.

Bu kapsamda, Yayıcı köyü grup yolunda 1,3 kilometrelik sıcak asfalt serimi ve Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican köy yolunda 4,45 kilometre BSK binder serimi tamamlandı.

Ayrıca, merkez ilçeye bağlı Suveren ve Çilli mezralarına ulaşım sağlayan toplam 12,9 kilometrelik grup köy yolunda da bakım ve onarım çalışmaları sonuçlandırıldı.

Mevsimsel şartlar nedeniyle bozulan köy yollarında yapılan iyileştirme çalışmalarının 2025 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtildi.

Çilli köyü muhtarı Mehmet Parim, AA muhabirine, KÖYDES kapsamı yapılan çalışmayı olumlu bulduğunu belirterek, " Allah razı olsun, devletimiz çok iyi hizmetlerde bulundu. Daha önce bu konuda büyük bir sıkıntımız vardı. Gerçekten özverili çalışmaları var. Birçok köyde de bunu görüyorum, çok güzel emek veriyorlar. Bu hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum." dedi.

Yaycı köyü muhtarı Ferhat Yıldız da kendisinin uzun yıllarca Avrupa'da kaldığını anlatarak, "Üç gündür ekiplerimiz yoğun bir şekilde bu sıcağın altında çalışıyor. Köyümüzün yollarına sıcak asfalt dökümü yaparak, Yaycı köyünü 1 numara yaptılar. Çünkü 16 köyün bağlantısı buradan geçiyor. Kervansaray gurup köy yolları bağlantılar buradan geçiyor. Bizim de başka bu yoldan başka alternatif yok. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan işler, Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.