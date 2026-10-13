Iğdır'da otobüsle sevk etmeyi planlayan 5 şüpheli 592 gram metamfetaminle tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da otobüsle sevk etmeyi planlayan 5 şüpheli 592 gram metamfetaminle tutuklandı

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Iğdır\'da otobüsle sevk etmeyi planlayan 5 şüpheli 592 gram metamfetaminle tutuklandı
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Iğdır'da yolcu otobüsleri üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapmayı planlayan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Aramada 592 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheliler tutuklandı.

IĞDIR'da yolcu otobüsleri üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli, tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında M.T., B.C.O., O.U., H.Ç. ve A.Ç. isimli şüphelilerin, yabancı uyruklu bir kişiden temin edecekleri uyuşturucu maddeyi dikkat çekmemek ve yakalanmamak amacıyla yolcu otobüsleri üzerinden 'emanet/kargo' yöntemiyle sevk etmeyi planladıkları tespit edildi. Bunun üzerine Iğdır il merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli suçüstü yakalanırken, yapılan aramada 592 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA
UyuşturucuGüvenlik3. SayfaGüncelIğdırSon Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da otobüsle sevk etmeyi planlayan 5 şüpheli 592 gram metamfetaminle tutuklandı - Son Dakika
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