Iğdır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 ay takip ettikleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli salıverilirken 6'sı adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?