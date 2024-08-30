Iğdır\'da teraslama yöntemiyle orman varlığı artırılıyor

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Türkiye'nin en kurak illerinden Iğdır'da, teraslama yöntemiyle yapılan çalışmalarla orman varlığı yüzde 5'e çıkarılacak.

Yurdun en doğusunda, Ağrı Dağı ve Aras Dağları eteklerindeki Aras Vadisi'nde yer alan Iğdır, ülkenin en az orman varlığına sahip illeri arasında bulunuyor.

Orman İşletme Müdürlüğü hem kentte orman varlığını artırmak hem de dağlardaki toprak kaymalarını önlemek amacıyla çalışma yürütüyor.

Kentte şu an yüzde 1 olan orman varlığı, teraslama yöntemiyle sürdürülen çalışmalarla yüzde 5'e çıkarılacak.

Son olarak Tuzluca ilçesi Çıraklı köyünün sarp dağlarındaki 1650 dönümlük alanda, 30 bin civarında sarıçam, karaçam, sedir, badem ve huş fidanı dikildi.

"Erozyonun önlenmesi maksadıyla bu ağaç türleri kullanıldı"

Iğdır Üniversitesi Ormancılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Muca Yiğit, AA muhabirine, Orman İşletme Müdürlüğünün, özellikle yüksek kesimli bölgelerdeki sekileme çalışmalarıyla, kentte orman varlığının artırılması için çaba gösterdiğini söyledi.

Bu çalışmalarda özellikle Iğdır'a uygun türlerin kullanılmasının önemli olduğunu belirten Yiğit, "Sarıçam ve huş başta olmak üzere sedir, badem ağaçları tercih edilmiş. Toprağın tutulması, erozyonun önlenmesi maksadıyla bu ağaç türleri kullanıldı. Orman varlığı son yıllarda daha da önem kazanmaya başladı. Iğdır'ın kurak seyreden ikliminin canlandırılması açısından oldukça önemli." dedi.

Yiğit, kuraklık nedeniyle yüksek kesimlerde erozyonun sıkça yaşandığına işaret ederek, "Erozyonun önlenmesinde teraslama çalışmaları son derece önemlidir. Toprağın akışkanlığını azaltmak anlamında bitkiyle de bu teraslar desteklendiği için bitki kökleriyle toprak kaymaları ve toprak kayıpları önlenmektedir." ifadelerini kullandı.