Iğdır\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Aralık ilçesindeki bir evde yapılan aramada çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma ekibi, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Ayrıca, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 5 kişiye de yasal işlem yapıldı.