Iğdır FK, Malatyaspor Maçına Hazır

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.
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