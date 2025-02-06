Iğdır Hayvan Pazarı Geçici Olarak Kapatıldı

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Iğdır Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle geçici kapatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte sürdürülen çalışmalarda şap hastalığına rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın yetiştiriciler, Iğdır Hayvan Pazarı, ilimizde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 7 Şubat 2025 tarihinden itibaren karantina süresince geçici kapatılacaktır. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu tedbire riayet edilmesi önemle rica olunur."