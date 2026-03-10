Iğdır'ın Lezzeti: Taş Köfte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'ın Lezzeti: Taş Köfte

Iğdır\'ın Lezzeti: Taş Köfte
10.03.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'ın coğrafi işaretli yemeği taş köfte, zengin mutfak kültürü ile sofralarda yer alıyor.

Iğdır'ın coğrafi işaretle tescilli yemeği taş köfte, kentte uzun yıllardır sofralarda yer alıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Iğdır'ın lezzetlerinden taş köftenin yapımı anlatıldı.

Bulunduğu konum dolayısıyla İran ve Azerbaycan mutfağından da etkilenen Iğdır, tarihi ve coğrafi zenginliklerinin yanı sıra mutfaktaki çeşitliliğiyle de ilgi çekiyor.

Kentin önde gelen lezzetlerinden olan ve özel günlerde sofralara lezzet katan taş köfte, 2017 yılında coğrafi işaret aldı.

Orta Asya kökenli olduğu bilinen ve Türk coğrafyasında yaygın olarak tüketilen taş köftenin, İran ile Azerbaycan mutfaklarında da benzer örnekleri bulunuyor.

Tuzluca ilçesindeki tuz mağaralarında taş köfte pişiren usta öğretici Pınar Bindik, AA muhabirine, kentin mutfak kültürünün zengin olduğunu söyledi.

Kentte uzun yıllardır bu lezzetin hazırlandığını dile getiren Bindik, "Taş köftemiz misafir yemeğidir." dedi.

Taş köfte için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (8 kişilik):

1 kilogram dana etiYarım kilogram kırık nohut (lepe)2 patates1 domates ve biber200 gram tereyağı ya da sıvı yağ1 kaşık domates salçası3 kaşık pirinç1 kaşık bulgur1 yumurta1 kaşık safran ya da zerdeçal1 kaşık reyhan100 gram ekşi erikTuz2 soğanYapılışı:

1. Tosunun sırt ve baldır eti alınır, yağı ve sinirleri çıkarılır.

2. Et taşta dövülerek kıyma haline getirilir.

3. Tencereye yağ ve soğan koyularak kavrulur, salça, safran, 2 litre su eklenip kaynamaya bırakılır.

4. Kıymanın içine pirinç, bulgur, yumurta, soğan, safran, reyhan, karabiber, tuz ve 2 kaşık kırık nohut eklenir.

5. Yuvarlak 8 köfte hazırlanır, içlerine ekşi erik konularak kaynayan tencereye bırakılır.

6. Patates, domates ve biberler iri parçalar halinde kesilerek eklenir.

7. Kalan kırık nohut da eklendikten sonra pişmeye bırakılır.

8. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 40 dakika pişirilir, daha sonra servis edilir.

Kaynak: AA

Gastronomi, Güncel, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'ın Lezzeti: Taş Köfte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Arap ülkesi alarma geçti Vatandaşlara “Evinizde kalın“ uyarısı Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
Etkileşim yağmuruna tutulan video: Beni gelinlikle gördüğünde böyle ağlamadı Etkileşim yağmuruna tutulan video: Beni gelinlikle gördüğünde böyle ağlamadı
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu "Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu

11:57
Tartışma yaratan mini pizza
Tartışma yaratan mini pizza
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:03
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 12:09:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Iğdır'ın Lezzeti: Taş Köfte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.