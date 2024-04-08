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Dolu etkili oldu, Iğdır'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

IĞDIR - Iğdır'da günlerdir belirli aralıklarla etkili olan sağanak yağış Tuzluca ilçesindeki yüksek köylerde dolu şeklinde etkili oldu, her yer beyaza büründü.

Iğdır'da Nisan ayı ile birlikte aralıklı yer yer yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde de dolu etkili oldu. Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Gülahmet, Mollakamer ve Arslanlı köylerinde aniden bastıran dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 11 derece olduğu ilçede, dolu yağışı bir süre sonra yerini yağmura bıraktı. Etkili olan dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.