Iğdır Tuzluca\'da 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı kar yağışıyla beyaza büründü

Iğdır Tuzluca'da 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı kar yağışıyla beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışıyla Iğdır'ın yüksek kesimleri beyaza büründü. Tuzluca ilçesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı, kar örtüsüyle dünyanın birçok yerinden gelen dağcıları ağırladı.
Iğdır'daki Tekelti Dağı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışıyla Iğdır'ın yüksek kesimleri karla kaplandı.
Tuzluca ilçesinde bulunan 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı beyaz örtüsüyle dünyanın birçok yerinden gelen dağcıları ağırladı.
Kaynak: AA
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