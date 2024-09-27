Iğdır Vakfı'ndan Öğretmenlere Kahve ve Çay Makinesi Hediye - Son Dakika
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Iğdır Vakfı'ndan Öğretmenlere Kahve ve Çay Makinesi Hediye

Iğdır Vakfı, 270 okula kahve ve çay makineleri hediye ederek öğretmenlere destek oldu.

27.09.2024 20:16
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Iğdır Vakfı, kentteki 270 okula çay ve kahve makinesi hediye etti.

Ankara'da kurulan ve Iğdır'daki projeler ile öğrencilere destek veren vakıf, kentte görev yapan öğretmenler için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmayla, hayırsever iş adamları Metehan Göleli, Mehdi Şeren ve Hidayet Yıldırım'ın da katkılarıyla, okullardaki öğretmenlerin kullanması üzere kahve ve çay makineleri ile bardak ve fincan takımları verildi.

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğünde Vali Ercan Turan, Iğdır Vakfı Başkanı Özgür İnan Zor, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün de katılımıyla düzenlenen programla teslim edilen malzemeler, okullara dağıtılacak.

Programda bir konuşma yapan Vali Turan, "Iğdır Vakfı gerçekten hayırda yarışan bir vakfımız, Iğdır'ın evlatları tarafından kurulmuş. Bürokratlarımız, iş adamlarımız var. Samimiyet, Iğdır sevgisi üzerine kurulmuş. Gayretler gösteriyorlar." dedi.

Iğdır Vakfı'na yapılan birçok başvuruda destek aldıklarını anlatan Turan, "Eğitim alanında yaptıklarıyla gerçekten gurur duyuyoruz. Geçen sene üniversiteyi kazanan 500 çocuğumuza burs verdiler. Bu sayıyı inşallah bu sene daha da artıracaklar. Bu sene güzel bir proje yaptılar, bu proje benim için çok anlamlı. Eğitimin en önemli bileşenlerinden biri öğretmenlerimiz, idarecilerimiz. Güzel bir kahve, çay hazırlayacakları, modern bir şekilde hizmet alabilecekleri bir hizmete kavuşuyorlar." diye konuştu.

Iğdır Vakfı Başkanı Zor da vakfın 2019 yılında Ankara'da kurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bizim hareketimizin temelinde vatan sevgisi yatıyor, bu şiarla yola çıktık. 2019 yılında 10 öğrenciyle başlayan yolculuğumuz şu an 530 üniversite öğrencisiyle ayda bin lira burs vererek devam ediyor. Bu yıl da inşallah öyle zannediyorum ki 700 civarında öğrencimiz olacak. Iğdır'daki 270 okulumuzun tamamına, öğretmenlerimizin kullanımında olmak üzere kahve, çay makineleri ve bardak aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır Vakfı'ndan Öğretmenlere Kahve ve Çay Makinesi Hediye - Son Dakika

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