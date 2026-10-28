Iğdır Valisi Taşolar, 29 Ekim\'de 1000 araçlık konvoyda vatandaşları selamladı

Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla 1000 araçla Cumhuriyet Konvoyu düzenlendi.

Iğdır Valiliğince sabah yapılan çağrı üzerine kentteki vatandaşlar, araçlarıyla Atatürk Caddesi'nde buluştu.

Türk bayraklarıyla süslenen araçlar, Valilik önünden hareket edip 1 saat boyunca şehir turu attı.

Vali Mustafa Fırat Taşolar da bayraklarla süslenen makam aracından vatandaşları selamlayıp bayramlarını kutladı.

Konvoya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi ve Iğdır Belediyesi araçları da sirenlerle eşlik etti.