Iğdır Yaylaları'nda Hayvancılık Sezonu Başladı - Son Dakika
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Iğdır Yaylaları'nda Hayvancılık Sezonu Başladı

03.06.2026 11:11
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Iğdır'da baharın gelişiyle yaylalar, büyük ve küçükbaş hayvan sürüleriyle hareketlendi.

Iğdır'ın yüksek rakımlı yaylaları ve köyleri, havaların ısınmasıyla büyük ve küçükbaş hayvan sürülerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Iğdır'da, uzun ve yağışlı geçen kış mevsiminin ardından yüksek kesimlerdeki meralar yeniden yeşerdi.

Özellikle Zor Dağı eteklerindeki yaylalar ile Bendemurat, Örüşmüş, Alibey ve Mezra köylerindeki otlaklar, baharın gelişiyle yeşillere bezendi.

Hava sıcaklıklarının artması ve otların yeterince büyümesiyle besiciler, büyük ve küçükbaş hayvan sürülerini yaylalara çıkarmaya başladı.

Bölgedeki yaylalar, binlerce küçük ve büyükbaştan oluşan sürülerin otlatılmasıyla hareketlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, bölgede yayla sezonunun başlamasıyla besicilerin yaylaların yolunu tuttuğunu ve sezonun bu sayede başladığını söyledi.

Kentteki hayvan varlığına dair bilgi veren Tingiş, şunları kaydetti:

"Iğdır'da 2026 yılı itibarıyla küçükbaş hayvanda 1 milyon 361 bine ulaşıldı. Geçen yıla göre 87 binlik artış, Iğdır'ın küçükbaş hayvancılıkta, bölgede büyük rol oynadığını kanıtladı. Büyükbaş sayısı ise geçen yıla göre 637 artışla 112 bine yükseldi. Bu artışı, uygulanan modern hayvancılık tekniklerine, devletimizin desteklerine ve üreticinin artan ilgisine bağlıyoruz." dedi.

"Hayvanlarımız iyi besleniyor"

Zor Yaylası'nda hayvanlarını otlatan çoban Oktay Kızıltaş da bu yıl kış mevsiminin uzun sürdüğünü belirterek, hayvanlarını yaylaya her zamankinden daha geç getirdiklerini söyledi.

Yağışların bol olması nedeniyle yaylalardaki ot veriminin yüksek olduğunu ifade eden Kızıltaş, "Bu yıl havalar yağışlı geçti. Yaylada ot bol olduğu için hayvanlarımız iyi besleniyor. Yaklaşık 4 ay boyunca yaylada kalacağız. Daha sonra hayvanlarımızı köydeki otlaklara götüreceğiz. O dönemden sonra köylüler kendi hayvanlarının bakımını üstlenecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Iğdır, Doğa, Son Dakika

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