IGMG Ankara Şube binası açıldı - Son Dakika
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IGMG Ankara Şube binası açıldı

IGMG Ankara Şube binası açıldı

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Ankara Şube binası açıldı. Açılış töreninde konuşan Şube Başkanı Fahri Eyeci, "Bizler faniyiz, kalıcı olan hizmet ve eserlerimiz. Her daim amel defterimizin açık kalacağı çalışmalar içinde olarak insanlara hizmet etmeye, hayırda öncü olmaya gayret ediyoruz." dedi. Binanın açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Eyeci, şunları kaydetti: "Mesele sadece bina açmak değil, derdimiz, davamız, temel eğitim çalışmalarıyla hayırlı nesiller yetişmesine vesile olacak, gençlik çalışmalarıyla ortaöğretimden üniversiteye kadar gençliğimizin şuurlu ve öz güvenli bir şekilde topluma faydalı olmasını sağlayacağız." Açılışa, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de katıldı.

09.08.2024 19:11
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İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Ankara Şube binası açıldı.

Açılış töreninde konuşan Şube Başkanı Fahri Eyeci, "Bizler faniyiz, kalıcı olan hizmet ve eserlerimiz. Her daim amel defterimizin açık kalacağı çalışmalar içinde olarak insanlara hizmet etmeye, hayırda öncü olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Binanın açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Eyeci, şunları kaydetti:

"Mesele sadece bina açmak değil, derdimiz, davamız, temel eğitim çalışmalarıyla hayırlı nesiller yetişmesine vesile olacak, gençlik çalışmalarıyla ortaöğretimden üniversiteye kadar gençliğimizin şuurlu ve öz güvenli bir şekilde topluma faydalı olmasını sağlayacağız."

Açılışa, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de katıldı.

Kaynak: AA

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