İğneada\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Liman Tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, bölgeye giderek ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi.

Özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda ateş yakmanın ve sorumsuz bir şekilde izmarit atmanın büyük felaketlere yol açabileceğini belirten Erdem, "Vatandaşlarımızdan, doğamızı korumak adına daha dikkatli olmalarını ve ormanlarımızı tehlikeye atacak her türlü davranıştan uzak durmalarını önemle rica ediyorum." dedi.