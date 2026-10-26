İHA saldırılarında Voronej'de 2, Belgorod'da 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İHA saldırılarında Voronej'de 2, Belgorod'da 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus yetkililere göre Ukrayna'nın Voronej ve Belgorod'a İHA'larla düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Voronej'de 2 kişi öldü, 1'i çocuk 17 kişi yaralandı; Belgorod'da 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı ve sivil altyapı ile çok katlı binalar hasar gördü.

Rus yetkililer, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Voronej ve Belgorod bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya'nın Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik yoğun İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bölge üzerinde 100'den fazla İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini kaydeden Gusev, "Terör saldırısı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk olmak üzere 17 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Gusev, Voronej'in sol yakasındaki banliyö bölgesinde seyir halindeki trene İHA parçalarının düşmesi sonucu yaralıların bulunduğunu belirtti.

Belgorod'da 2 kişi öldü

Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev de sosyal medya hesabından, gece bölgeye yönelik düzenlenen İHA saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

Şuvayev, saldırılar sonucu sivil altyapı tesisleriyle çok katlı binaların hasar gördüğünü aktardı.

Kaynak: AA
PolitikaGüncelÇocukDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü 12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Netanyahu’dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Sedat Peker’le fotoğrafı gündem olmuştu Üşümezsoy’dan dikkat çeken sözler Sedat Peker'le fotoğrafı gündem olmuştu! Üşümezsoy'dan dikkat çeken sözler
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
10:02
Yeni takımında da kabus sürüyor Çağlar yine sakatlandı
Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
09:44
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
09:41
Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
08:47
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 10:32:06. #7.13#
SON DAKİKA: İHA saldırılarında Voronej'de 2, Belgorod'da 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei