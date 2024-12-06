İHA Saldırısında Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ni insansız hava aracıyla (İHA) hedef alması sonucu Filistinli hasta bir çocuk yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İHA ile Kemal Advan Hastanesi'ni hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 16 yaşındaki Filistinli Mahmud Ebu el-Iyş'ın yaşamını yitirdiği, çok sayıda hasta ve sağlık personelinin yaralandığı kaydedildi.

Iyş'ın saldırı sırasında tekerlekli sandalyede olduğu ve radyoloji bölümüne gittiği aktarılan açıklamada, uluslararası kurumlara hastanelerin bu saldırılardan korunması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne baskın yaptığı belirtilmişti.

Askerlerin Kemal Advan Hastanesi'nde yatan hastalar ile sağlık personelini zorla dışarı çıkardığı aktarılan haberde, hastane içinde bulunan Filistinlilerin çoğunu da alıkoyduğu ifade edilmişti.

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresinde düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hastaneleri bombalaması, sağlık ekipleri ve ambulansları hedef almasının yanı sıra uygulanan sıkı kuşatma, sınır kapılarının kapatılması, gerekli sağlık malzemelerinin olmaması ve hastaların tedavi için bölgeden çıkışlarının engellenmesi sonucu Gazze Şeridi'ndeki sağlık şartlarının felaket seviyeye ulaştığı kaydediliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 580 Filistinli öldü, 105 bin 739 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.