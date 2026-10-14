İHD, Halk TV müdahalesini ağır saldırı olarak niteledi, kayyım kararına itiraz etti

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği (İHD), Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Bir taraftan barış ve demokratikleşmeden söz edilirken diğer taraftan eleştirel seslerin susturulması, barışın toplumsallaşmasını engellemektedir. Özgür basının baskı altına alındığı bir ortamda demokratikleşme iradesinin inandırıcılığı da zedelenmektedir. Operasyonun fon dolandırıcılığının yoğun tartışıldığı bir döneme denk gelmesi de düşündürücüdür" açıklamasını yaptı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali soruşturma kapsamında Halk TV'ye kayyum atanmasının, kanal binasında polis araması yapılmasının ve canlı haber yayınının durdurulmasının kabul edilmediği belirtildi.

Bu müdahalenin basın ve ifade özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve basın çalışanlarının mesleki bağımsızlığına yönelik ağır bir saldırı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basın üzerindeki baskıların giderek ağırlaştığı bir süreçten geçiyoruz. TELE1'e kayyum atanması; T24'ün internet sitesinin ve sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi; Kısa Dalga, bianet, Mezopotamya Ajansı, Evrensel ve soL Haber'in sosyal medya hesaplarına getirilen engeller, toplumun haber kaynaklarını daraltmaktadır. Basın kuruluşlarının susturulmasını ve gazetecilerin tutuklama ve ev hapsi uygulamalarıyla baskı altına alınmasını kabul etmiyoruz.

Anayasa'nın 26. ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde güvence altına alınan basın ve ifade özgürlüğünü korumak, devletin yükümlülüğüdür. Bir kişinin mali suç iddiaları nedeniyle soruşturulması, sahibi olduğu basın kuruluşunun yayın bağımsızlığına müdahaleyi kendiliğinden haklı göstermez. Soruşturmalar masumiyet karinesine ve ölçülülük ilkesine uygun yürütülmeli, halkın bilgiye erişimi engellenmemelidir.

Bir taraftan barış ve demokratikleşmeden söz edilirken diğer taraftan eleştirel seslerin susturulması, barışın toplumsallaşmasını engellemektedir. Özgür basının baskı altına alındığı bir ortamda demokratikleşme iradesinin inandırıcılığı da zedelenmektedir. Ayrıca bu operasyonun fon dolandırıcılığının yoğun olarak tartışıldığı bir döneme denk gelmesi de düşündürücüdür.

İnsan Hakları Derneği olarak basın üzerindeki baskılara, sindirme ve susturma politikalarına karşı tutumumuz nettir. Halk TV'ye yönelik kayyum kararının kaldırılmasını, canlı haber yayınının önündeki engellerin sona erdirilmesini ve hukuki itirazların bağımsız ve tarafsız biçimde incelenmesini talep ediyoruz. Diğer basın kuruluşlarına yönelik erişim engellerinden ve yayın özgürlüğünü hedef alan uygulamalardan da derhal vazgeçilmelidir. Halk TV çalışanlarıyla ve baskı altındaki tüm gazetecilerle dayanışma içindeyiz."