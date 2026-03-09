İhd: Tutuklu Yargılanan Tüm Siyasetçilerin Tahliye Edilmesi Gerekiyor

(ANKARA) – İnsan Hakları Derneği'nden (İHD), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 402 sanığın yargılandığı ve kamuoyunda "İBB davası" olarak bilinen davanın ilk duruşmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Mevcut yargı pratiklerinde tutuklama bir tedbirden ziyade cezalandırmaya, masumiyet karinesini hiçe sayan bir pratiğe dönüşmüş durumda. Tutuksuz yargılanma adil yargılanma ilkesinin bir gereği. Tutuklamanın istisna olması gerektiğini hatırlatarak tutuklu yargılanan tüm siyasetçilerin tahliye edilmesi gerektiğini belirtiyoruz" denildi.

"Mevcut yargı pratiklerinde tutuklama bir tedbirden ziyade cezalandırmaya, masumiyet karinesini hiçe sayan bir pratiğe dönüşmüş durumda. Bu pratik bilhassa muhalif siyasetçilere, gazetecilere, insan hakları savunucularına uygulanıyor. Ayrıca, tutuklu yargılanma sağlık hakkı ve diğer temel insan haklarının da etkili kullanılmasının önünde ciddi engeller teşkil ediyor. Tutuksuz yargılanma adil yargılanma ilkesinin bir gereği. Tutuklamanın istisna olması gerektiğini hatırlatarak tutuklu yargılanan tüm siyasetçilerin tahliye edilmesi gerektiğini belirtiyoruz."