İhd: Tutuklu Yargılanan Tüm Siyasetçilerin Tahliye Edilmesi Gerekiyor

09.03.2026 13:59  Güncelleme: 15:04
İnsan Hakları Derneği (İHD), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 107’si tutuklu 402 sanığın yargılandığı ve kamuoyunda "İBB davası" olarak bilinen davanın ilk duruşmasına ilişkin, "Mevcut yargı pratiklerinde tutuklama bir tedbirden ziyade cezalandırmaya, masumiyet karinesini hiçe sayan bir pratiğe dönüşmüş durumda. Tutuksuz yargılanma adil yargılanma ilkesinin bir gereği. Tutuklamanın istisna olması gerektiğini hatırlatarak tutuklu yargılanan tüm siyasetçilerin tahliye edilmesi gerektiğini belirtiyoruz" açıklamasını yaptı.

İHD'den yapılan açıklamada, kamuoyunda "İBB davası" olarak bilinen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 402 sanığın yer aldığı davanın ilk duruşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, söz konusu davanın ilk duruşmasının bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106'sı tutuklu 401 sanığın yer aldığı, kamuoyunda İBB davası olarak bilinen davanın ilk duruşması bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut yargı pratiklerinde tutuklama bir tedbirden ziyade cezalandırmaya, masumiyet karinesini hiçe sayan bir pratiğe dönüşmüş durumda. Bu pratik bilhassa muhalif siyasetçilere, gazetecilere, insan hakları savunucularına uygulanıyor. Ayrıca, tutuklu yargılanma sağlık hakkı ve diğer temel insan haklarının da etkili kullanılmasının önünde ciddi engeller teşkil ediyor. Tutuksuz yargılanma adil yargılanma ilkesinin bir gereği. Tutuklamanın istisna olması gerektiğini hatırlatarak tutuklu yargılanan tüm siyasetçilerin tahliye edilmesi gerektiğini belirtiyoruz."

Kaynak: ANKA

