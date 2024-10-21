İHH'dan İdlib'deki Çocuklara Destek - Son Dakika
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İHH'dan İdlib'deki Çocuklara Destek

İHH, İdlib'de yüzlerce çocuğa lunapark etkinliği ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı.

21.10.2024 15:16
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İstoç Temsilciliği, Suriye'nin İdlib ilinde yüzlerce çocuk için lunapark etkinliği düzenledi, 1000 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH İstoç Temsilciliği tarafından sağlanan yardımların, çocukların hem fiziksel hem de psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Tahiroğlu, İdlib'de 200 çocuk için sünnet organizasyonu düzenlendiğini, 1000 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtıldığını ve 500 çocuk için lunapark etkinliği gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tahiroğlu, çocukların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, "İHH İstoç Temsilciliğimiz savaş mağduru çocukları hiçbir zaman yalnız bırakmadı, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bölgedeki yardım faaliyetlerimiz devam edecek." dedi.

İHH, Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde gıda, eğitim, barınma ve sağlık alanlarında faaliyet yürütüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH'dan İdlib'deki Çocuklara Destek - Son Dakika

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