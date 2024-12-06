İHH'dan Kış Kampanyası

Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, kış mevsiminde temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken ailelere yatak, battaniye, mont, çizme ve yakacak gibi temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırılacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, savaş ve kriz bölgelerinde yaşayan insanlar, her yıl kış mevsimiyle birlikte ağır yaşam koşulları altında mücadele ediyor. Bu kapsamda "İyilik Soğuk Geçirmez" sloganıyla harekete geçerek kış kampanyası başlatan vakıf, 30 bin aileye destek olmayı amaçlıyor.

Kampanya kapsamında, savaş bölgelerinde devam eden çatışmalar ve zorunlu göç nedeniyle barınma, ısınma ve kışlık elbise gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken ailelere sünger yatak, battaniye, mont, çizme ve yakacak gibi temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırılacak.

Savaş ve kriz bölgelerinin yanı sıra Türkiye'de bulunan ihtiyaç sahipleri de kampanyadan yararlanacak.

Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar, vakfın banka hesap numaralarından veya çevrim içi bağış yöntemiyle yardımlarını gönderebilecek.