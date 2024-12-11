İHH'dan Suriye için Un Stoğu Çağrısı

Güncel

Suriye'deki fırınlarda ürettiği ekmekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, un stoğunun azalması nedeniyle destek çağrısında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH tarafından Şam, Halep, Hama, Humus, İdlib ve Tel Rıfat'ta 27 Kasım'dan bu yana 600 bin ekmek dağıtıldı.

Steril ortamlarda hazırlanan ve en az 3 gün bozulmadan saklanabilen ekmekler, şehir merkezleri ve kırsal bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Vakıf, fırınlardaki un stoğunun azalması nedeniyle bağışçılarına destek çağrısında bulundu.

İHH'nın Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik ekmek dağıtımlarına destek olmak isteyen vatandaşlar, kısa mesaj, vakfın internet sitesi üzerinden ya da banka hesapları aracılığıyla bağış yapabilecek.