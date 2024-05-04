İHH'nın Filistin'e destek oturma eylemi devam ediyor - Son Dakika
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İHH'nın Filistin'e destek oturma eylemi devam ediyor

İHH\'nın Filistin\'e destek oturma eylemi devam ediyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla başlattığı oturma eylemini Sultanahmet Meydanı'nda 11. gününde devam ettiriyor. Eyleme İHH üyeleri ve bisikletli grup da katıldı. Eylem boyunca Gazze için bağış toplandı ve turistlerden destek geldi.

04.05.2024 20:46
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Sultanahmet Meydanı'nda, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla başlattığı oturma eylemi 11'inci gününde devam ediyor.

Alman Çeşmesi yakınında bir araya gelen İHH üyeleri, "Filistin'e destek için sen de 5 dakika otur", "Çocuklar ölürken susulmaz", " Gazze'de soykırım var", "Ablukayı kaldır", "Aksa özgür olana kadar Filistin'in yanındayız", "Gazze'deki abluka hukuksuzdur" ve "Hemen şimdi ateşkes" yazılı Türkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.

Pendik İHH Sosyal İşler Başkanı Hatice Kübra İzgördü, Gazze için yola çıkan filoya destek amacıyla yapılan oturma eylemine tüm ilçelerden gönüllülerle katıldıklarını söyledi.

İzgördü, "Elimizden gelen bu kadar. Burada olmaya devam ediyoruz. Bir şekilde bunun sonlanacağına inanıyoruz. Ümidimizi hiçbir zaman kaybetmedik çünkü oradaki insanlar da ümitlerini kaybetmediler." dedi.

Pendik İHH Yetim Birimi Komisyonu üyesi Zehra Sertkaya da zulme sessiz kalmamak ve taraflarını belli etmek için burada olduklarını vurgulayarak, "Sessiz kalmamaya devam edeceğiz. 'Duyarsızlaşma!' diyoruz. Biz de duyarsızlaşmamak ve kalbimizi sürekli diri tutmak için bu tarz etkinliklerde bulunmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Eyleme bisikletli grup da katıldı

Eyleme İHH ve Mavi Marmara Derneğinin çağrısıyla bir araya gelen bir grup bisikletli de katıldı.

Edirnekapı'dan Sultanahmet Meydanı'na gelen bisikletli grup, burada yere yatarak Gazze'de şehit olanları andı.

Grup adına açıklama yapan İstanbul Genç İHH İl Üniversiteler Sorumlusu Muhammed Çimen, daha çok pedal çevirerek Gazze'nin sesini dünyaya duyuracaklarını söyledi.

Çimen, "Sportif aktiviteler niyetiyle kurduğumuz bir spor kulübümüz var. Gazze'yle alakalı, 7 Ekim olayları başladığından beri bisikletlerimizle Gazze için pedal çeviriyoruz. Bugün de buradaki oturma eylemine dahil olmak istedik." dedi.

"İnşallah daha güzel, daha etkili adımlar atmak nasip olur"

İHH gönüllüsü Ferdinaz Koyuncu da Gazze'deki şehitleri anmak, onları içlerinde hissedebilmek için yere yatma eylemini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bisikletli grupta yer alan İHH gönüllüsü Mustafa Uysal da "Bir nebze de olsa Filistinli kardeşlerimize buradan ses verip yüreklerine takviye yapabilirsek ne mutlu bize. İnşallah daha güzel, daha etkili adımlar atmak nasip olur." ifadelerini kullandı.

Eylemin gerçekleştirildiği alana İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden çocukları temsilen kırmızıya boyanmış kıyafetler konuldu.

Eylem boyunca Gazze için İHH tarafından bağış toplandı.

Sultanahmet Meydanı'nı ziyaret eden bazı yerli ve yabancı turistler de eylemcilere destek verdi.

Oturma eylemi, her gün aynı noktada 15.00-22.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH'nın Filistin'e destek oturma eylemi devam ediyor - Son Dakika

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