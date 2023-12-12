İHH, Filistinli çocuklar yararına kermes düzenledi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Filistinli çocuklar yararına kermes düzenlendi.

İHH Afşin temsilciliği gönüllülerince İsrail'in saldırılarına maruz kalan çocuklar için Afşinbey Caddesi'nde açılan ve geliri Filistin'e bağışlanacak kermeste, yemekler ve el işi ürünleri satışa sunuldu.

İHH Afşin Temsilcisi Durdu Özkök, Filistin halkının İsrail'in saldırıları altında ezildiğini belirterek, kermesin Filistin'e destek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Gazze'de dünyanın gözleri önünde bir soykırım yaşandığını hatırlatan Özkök, "Ne yazık ki bütün dünya buna seyirci kalıyor. Ancak dünyadaki vicdan sahibi insanlar buna seslerini yükseltmeye devam ediyorlar ve edecekler. Bizler Müslümanlar olarak bu vahşete dur diyoruz ve bunu protesto ediyor ve kınıyoruz." diye konuştu.