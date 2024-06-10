İHH, Gazze için Hayır Çarşısı Kermesi Düzenledi - Son Dakika
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İHH, Gazze için Hayır Çarşısı Kermesi Düzenledi

İHH, Gazze için Hayır Çarşısı Kermesi Düzenledi

Bursa İHH, Gazze ile dayanışma sürecinde Hayır Çarşısı kermesi düzenledi. Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı'nda gerçekleştirilen kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kermeste gıda ürünleri, tekstil ve sanatsal el işleri satışa sunuldu. Elde edilen gelirle işgal altındaki Filistin ve Gazze'deki insanların temel ihtiyaçlarına yönelik yardım tırı gönderilecek.

10.06.2024 09:31
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Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Gazze ile dayanışma sürecinde "Hayır Çarşısı" kermesi düzenledi.

Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı'nda gerçekleştirilen kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.

İlçe temsilcilerinin yaptığı organizasyonda gıda ürünleri, tekstil ve sanatsal el işleri satışa sunuldu.

Hayır Çarşısı'ndan elde edilen gelirin tamamı işgal altındaki Filistin ve Gazze'deki insanların temel gıda, sağlık ihtiyaçlarından oluşan yardım tırı gönderilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH, Gazze için Hayır Çarşısı Kermesi Düzenledi - Son Dakika

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