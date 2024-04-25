İHH, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek için oturma eylemi düzenliyor - Son Dakika
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İHH, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek için oturma eylemi düzenliyor

İHH, İsrail\'in saldırıları altındaki Filistin\'e destek için oturma eylemi düzenliyor

İHH, Sultanahmet Meydanı'nda İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla başlattığı oturma eylemi ikinci gününde devam ediyor. Eylemde İHH üyeleri, pankartlar taşıyarak ve farkındalık çalışmaları yaparak Gazze'deki saldırıları protesto ediyor. Eylem her gün aynı saatlerde devam edecek.

25.04.2024 18:48
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, Sultanahmet Meydanı'nda İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla başlattığı oturma eylemi ikinci gününde devam ediyor.

Alman Çeşmesi yakınında bir araya gelen İHH üyeleri, "Katil İsrail işbirlikçi ABD", "Susma haykır", "Dünyada yaklaşık 7 milyon Filistinli yaşıyor", "Hemen şimdi ateşkes", "Aksa özgür olana kadar Filistin'in yanındayız", " Gazze'deki ablukaya hayır" yazılı Türkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.

Aktivistlerin bazıları, Gazze'deki saldırılarda yaralanan ve hayatını kaybeden çocuk ve kadınları gösteren fotoğraflarla meydanda dolaşarak farkındalık çalışması yaptı.

Yabancı turistlerin sorularını da yanıtlayan aktivistler, Gazze'de yaşanan katliamı anlattı.

Eylemcilere bazı yerli ve yabancı turistler zaman zaman alkışlarla destek oldu.

Oturma eylemi her gün aynı noktada 15.00-22.00 saatleri arasında devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek için oturma eylemi düzenliyor - Son Dakika

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