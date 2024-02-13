İHH Kadın Kolları, Gazze için Seydişehir'de bir araya geldi - Son Dakika
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İHH Kadın Kolları, Gazze için Seydişehir'de bir araya geldi

İHH Kadın Kolları, Gazze için Seydişehir\'de bir araya geldi

Seydişehir ilçesinde İHH Kadın Kolları üyeleri, Gazze için bir araya geldi. Kadınlar, Mescid-i Aksa'nın miras olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Seydişehir'den Gazze için yapılacak yardımların devam edeceği belirtildi.

13.02.2024 10:59  Güncelleme: 11:00
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Seydişehir ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kadın Kolları üyeleri, Gazze için bir araya geldi.

Seydişehir Belediye Düğün Salonu'nda buluşan kadınlar, Mescid-i Aksa'nın miras olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Seydişehir'den Gazze için yapılacak yardımların devam edeceğini belirten kadınlar, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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