İHH'nın Yardımları İran'a Ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, İstanbul ve Mersin'den gönderdiği toplam 4 tırdan oluşan yardım malzemesinin bir kısmı İran'ın başkenti Tahran'a ulaştı.

Kadın ve çocuklar için ayakkabı, mont, pantolon, gömlek, tişört ve battaniyeden oluşan yardım malzemeleri Tahran'da bulunan İran Kızılay Merkezi'ndeki depolara yerleştirildi.

İran Kızılayı yetkilileri, yardım malzemesi taşıyan iki tırın da yolda olduğunu ve yakın zamanda Tahran'a ulaşmasının beklendiğini aktarırken, İHH bir tır ilaç ve medikal malzemenin de bölgeye sevk edileceğini duyurdu.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend ile birlikte Türkiye'den gönderilen yardım malzemelerini yerinde inceledi.

Kırlangıç burada yaptığı açıklamada, "İHH'nın ulaştırmış olduğu yardımı bugün teslim etmiş olduk. Bölge olarak zor bir süreçteyiz. Gazze'de başlayan süreç İran'a uzandı ve İran'a uluslararası hukuka aykırı bir saldırı söz konusu. İran büyük bir direnişle bu süreci başarıyla yönetti." dedi.

Türkiye olarak bölgedeki gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ve müzakereleri önemsediklerini belirten Kırlangıç, "Bölgede gerilimi tırmandıran güçler var. Uluslararası hukuku hiçe sayarak suikastler düzenleyerek saldırı gerçekleştiriyorlar. İran'a büyük saldırılar gerçekleştirildi ve sivil alanlar büyük zarar gördü. Biz bu süreçte bunlara şahit olduk." ifadesini kullandı.

Kırlangıç, bölgeye barışın hakim olmasını temenni ettiklerini ve bölge ülkelerinin kendi kaderlerini kendilerinin tayin ettiği takdirde dışarıdan gelen müdahalelerin bertaraf edileceğini söyledi.

Kırlangıç şunları kaydetti:

"Elbette İran güçlü bir ülke. Altyapı olarak, lojistik olarak dirençli bir ülke ve halkının ihtiyaçlarıyla ilgili olarak da herhangi bir sıkıntı yok. Biz bunu gözlemliyoruz. Temel ihtiyaç maddeleri de aslında yeterli seviyede. Bir ilaç fabrikası zarar gördü. Belki ilaç konusunda daha çok yardıma ihtiyaç olabilir ama bu sembolik bir yardımlaşma. İslam ülkeleri arasında, Müslümanlar arasında kardeşliğin göstergesi olarak bu yardımlaşmayı biz yapıyoruz."

-Türk Kızılayı'na ait yardımlar da yolda

İran'a yönelik yardımların çeşitli sivil toplum kuruluşları ve Kızılay vasıtası ile devam edeceğini vurgulayan Kırlangıç, hali hazırda Türk Kızılayı'na ait yardımların da yolda olduğunu hatırlattı.

Kırlangıç son olarak, İran Kızılay Başkanı Kolivend'in 6 Şubat depreminde Türkiye'ye destek olduğunu ve Türkiye'ye gelerek yardım faaliyetlerini organize ettiğini, bundan dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ettiklerini belirtti.

Öte yandan İran Kızılayı Uluslararası İlişkiler Müdür Yardımcısı Raziye Alişvendi, savaşın sürdüğü günlerde İHH temsilcilerinin nakdi yardımda da bulunduğunu hatırlatarak, "Türk halkı ile İHH'nın temel yaşam malzemeleri ile tıbbi ekipmanlardan oluşan yardımı iki aşamada bize ulaştı. Ayrıca Türk Kızılayı'nın yardımları da İran sınırına geldi ve yakın zamanda teslim edilecek. Hem Türk halkına hem de Türkiye Büyükelçisi'ne yardımların ulaştırılması hususundaki çabaları için teşekkür ediyoruz." dedi.