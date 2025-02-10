İHH Ramazan'da 4 Milyon Kişiye Yardım Ulaştıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İHH Ramazan'da 4 Milyon Kişiye Yardım Ulaştıracak

İHH Ramazan\'da 4 Milyon Kişiye Yardım Ulaştıracak

İHH, Ramazan'da Türkiye dahil 67 ülkede 4 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor.

10.02.2025 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayında Türkiye dahil 67 ülkede 4 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, Afrika, Asya, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Güney Amerika'da bulunan 67 ülkede yardım çalışması yürütüleceği, iftariyelik ikramları, kumanya ve gıda kartı dağıtımlarının gerçekleştireceği belirtildi.

Vakıf bu yıl Türkiye'nin 81 ilinde 50 bin aileye kumanya ve kumanya kartı ulaştırmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda Türkiye genelinde 20 bin aileye gıda kartı dağıtmayı hedefleyen vakıf, yurt dışı çalışmaları kapsamında da ihtiyaç sahibi ailelere 50 bin gıda kumanyası ulaştırmayı planlıyor.

Vakıf, 1100 lira olarak belirlenen kumanya paketlerinin içeriğini, dağıtım yapılacak ülkelerin beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak oluşturuyor.

Türkiye'de dağıtılacak kumanya paketlerinin içerisinde toz şeker, reçel, nohut, bulgur, kırmızı mercimek, ayçiçeği yağı, makarna, arpa şehriye, tel şehriye, tuz, yeşil mercimek, çay, kuru fasulye, pirinç, un ve zeytin yer alacak.

Bağışçılar, 2025 yılı ramazan ayı için 180 lira olarak belirlenen bir kişinin iftarlık bedelini karşılayarak yardımda bulunabilecek.

Vakıf, 15 ülkede ise yetimler için bayramlık elbise çalışması gerçekleştirecek.

Bu yıl yapılacak yardımlarla 4 milyon kişiye yardım ulaştırılması bekleniyor.

Vakfın 2024 ramazan ayı çalışmaları

Bağışçıların destekleriyle 2024 yılı ramazan ayında yaptığı çalışmalarla 4 milyon 290 bin kişiye ulaşan vakıf, 250 bin 200 gıda kumanyası dağıtarak 1 milyon 248 bin kişinin faydalanmasını sağladı.

Vakıf, 945 bin 677 kişilik iftar ve sahur yemeği ikramında bulundu, Gazze'de ise 2 milyon kişilik sıcak yemek dağıttı.

Bunun yanı sıra bağışçılardan gelen zekat, fitre ve fidyeyi 20 bin 912 ihtiyaç sahibi aileye ulaştıran vakıf, 50 bin 310 yetime bayramlık elbise hediye etti.

Hayırseverler, "KUMANYA", "BAYRAMLIK" veya "IFTAR" yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 30 lira katkıda bulunabiliyor.

Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyen hayırseverler ise İHH'nin banka hesaplarından, internet sitesinden çevrim içi olarak ve en yakın İHH temsilciliğine başvurarak yardımda bulunabilecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Eğitim, Yaşam, İHH, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH Ramazan'da 4 Milyon Kişiye Yardım Ulaştıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:27:49. #1.12#
SON DAKİKA: İHH Ramazan'da 4 Milyon Kişiye Yardım Ulaştıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.