İHH Şam Üniversitesi\'nde Bilim Fuarı Düzenlendi

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye'nin Azez kentinde kurduğu Şam Üniversitesinde bilim fuarı düzenlendi.

Azez'de 2015-2016 eğitim öğretim yılında faaliyete giren İHH Şam Üniversitesinde, zorlu savaş şartlarına rağmen öğrenciler, bilim fuarının heyecanını yaşıyor.

Öğrenciler, 20 Ağustos'ta başlayan fuar kapsamında sergiledikleri projeleriyle yaratıcılıklarını ve araştırma becerilerini gözler önüne seriyor. Çevre dostu robotik teknolojilerden sağlık ve biyoteknoloji alanındaki yeniliklere kadar geniş bir yelpazede projeler, ziyaretçilere ilham verici bir bilim deneyimi sunuyor.

Fuarı ziyaret eden Şam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar Kahraman, okulun zor şartlar altında kurulduğunu belirtti.

Kahraman, "Çok şükür savaş ortamında mezunlar verdik ve bugün de böyle büyük bir bilim fuarı organize ettik. Mühendislik bölümünde okuyan öğrencilerimiz zor şartlar altında AR-GE nitelikli ürünler ortaya çıkarmışlar. Bu ürünler bölgenin kalkınmasına büyük hizmet edecektir." dedi.

Suriye'de bu tarz fuarların daha yaygın hale gelmesi gerektiğini kaydeden Kahraman, buradaki fuarın Türkiye'deki TEKNOFEST organizasyonu gibi düşünülebileceğine işaret etti.

Kahraman, fuarın bölge halkının kalkınması için önemli bir proje olduğunu vurgulayarak, fuarı gezen liseli öğrencilerin ilgisinin ve heyecanlı bakışlarının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Şam Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr Musab el-Cedid de fuarın öğrencileri yeni projeler yapmak için teşvik etme imkanı sağladığını ifade etti.

Öğrencilerin yaptıkları projelerle ve piyasanın ihtiyaçları arasında güçlü bir bağ kurduğunu söyleyen Cedid, "Etkinlik, eğitim planlarına olumlu bir şekilde yansımakta ve mesleki ve teknik çalışma seviyesini yükseltmektedir." ifadelerini kullandı.

Mühendislik bölümünde okuyan Cuma Urabi de "Uzun süredir zihinle kontrol edilebilen bir kol protezi geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımız savaşta uzuvlarını kaybedenlerin günlük hayatta daha kolay yaşamalarını sağlamak." dedi.

Fuara, savaşın zor şartlarında eğitim gören ilkokul ve liseli öğrencileri başta olmak üzere öğretmenler de yoğun ilgi gösteriyor.