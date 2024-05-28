İdlib'de Göz Sağlığı Merkezi'nden binlerce kişi ücretsiz sağlık hizmeti aldı - Son Dakika
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İdlib'de Göz Sağlığı Merkezi'nden binlerce kişi ücretsiz sağlık hizmeti aldı

İdlib\'de Göz Sağlığı Merkezi\'nden binlerce kişi ücretsiz sağlık hizmeti aldı

Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki Sarmada ilçesinde İHH ve AID tarafından açılan Göz Sağlığı Merkezi'nde savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi binlerce kişiye ücretsiz sağlık hizmeti sunuldu. Merkezde 19 bin 204 muayene, 3 bin 200 ameliyat ve 445 kişiye gözlük desteği sağlandı. İHH, Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde birçok sağlık projesi gerçekleştirdi.

28.05.2024 14:05
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Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki Sarmada ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) tarafından 2021 yılında açılan Göz Sağlığı Merkezi'nde savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi binlerce kişiye ücretsiz sağlık hizmeti sunuldu.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, iç savaşın yol açtığı olumsuz yaşam koşulları nedeniyle Suriye'de sağlık alanına erişimin kısıtlı olduğunu söyledi.

Bölgede İHH ve AID tarafından kurulan Göz Sağlığı Merkezi'nde savaş mağduru halka ücretsiz olarak hizmet verildiğini belirten Tosun, şunları aktardı:

"2021 yılının eylül ayında İdlib'in Sarmada ilçesinde Uluslararası Doktorlar Derneği ile açtığımız Göz Sağlığı Merkezimiz bölgede önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Merkezin açıldığı tarihten bu yana 19 bin 204 muayene ve 3 bin 200 ameliyat yapıldı. 445 kişiye de gözlük desteği verildi. Bu hizmetlerin tamamı ücretsiz olarak sunuldu."

Tosun, "Göz Sağlığı Merkezi'nde 2 doktor, 2 hemşire, 2 anestezi teknikeri, 2 sekreter ve 1 temizlik görevlisi olmak üzere 9 personel çalışıyor. Hizmetlerin takibi ve uygulanması Uluslararası Doktorlar Derneği tarafından yürütülüyor. Bu merkez ile daha fazla insanın sağlık ihtiyacını karşılamayı arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.

İHH, Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde çok sayıda sağlık projesi uyguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İdlib'de Göz Sağlığı Merkezi'nden binlerce kişi ücretsiz sağlık hizmeti aldı - Son Dakika

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