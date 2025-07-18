İhsan Bayram Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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İhsan Bayram Apartmanı Davası Devam Ediyor

18.07.2025 17:26
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Adana'da depremlerde yıkılan apartmanın sanıkları, mahkemede savunmalarını yaptı.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde 82 kişinin hayatını kaybettiği İhsan Bayram Apartmanı C Blok'un yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül, cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ile taraf avukatları ve müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı ana dosyanın rapor için bilirkişide olduğunu ve henüz dosyaya eklenmediğini taraflara bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan tutuklu sanık Ferit Işık, binanın depremde yıkılmasıyla ilgili bir sorumluluğunun olmadığını ileri sürdü.

İnşaatın teknik uygulama sorumlusu olmadığını ve diğer sanık Celal Gül'ün 2000 yılında aldığı sözleşmeyi belediyeye sunmadığını savunan Işık, şöyle konuştu:

"Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Celal Gül benimle ilgili soyut iddialarda bulunuyor. Bana yıkılan apartmanda bir daire verdiğini söylüyor. Bu hususları mahkeme huzurunda ispatlaması gereklidir. Zaten daire devri devletin resmi evrakları üzerinden gerçekleşir. Ben bu inşaatın teknik uygulama sorumluluğunu yapmadım. O dönem Seyhan Belediyesi, bu inşaatı denetleme görevini yerine getirmemiştir. Bu binanın yapımının inşaat mühendisi ve ruhsatı olmadan devam etmesine belediye izin vermiştir. Ben suçlu değilim. Hakkımda aleyhe tanık beyanı yoktur. İhmali bir davranışım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Sanık Celal Gül ise aleyhe olan beyanları kabul etmediğini öne sürerek, "Suçlamaları reddediyorum. Ferit Işık'ın hakkımdaki iddialarını reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanık eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına, sanıkların kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporunun beklenilmesine ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Birbirlerini suçlamışlardı

Depremde, 82 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı İhsan Bayram Apartmanı C Blok'un yıkılmasıyla ilgili 16 Şubat 2023'te tutuklanan Işık ve Gül, savcılık ifadelerinde suçu birbirlerinin üzerine atmıştı.

Işık, 1997'de arsa sahiplerinden muvafakatname alarak inşaata başlamak üzere proje hazırladığını ancak ekonomik nedenlerle bunu gerçekleştiremediğini, arsa sahiplerinin zorlaması üzerine projeyi Celal Gül'e devrettiğini ileri sürmüştü.

Gül de yıkılan blokun inşaatını 4. kat seviyesinde devraldığını iddia etmişti.

İnşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Öte yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığının İhsan Bayram Apartmanı C Blok'un yıkılmasıyla ilgili kamu görevlisi hakkında soruşturma izni istemesi üzerine Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından soruşturma izni verilmiş ve eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında da savcılıkça "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İhsan Bayram Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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