İhsangazi'de Doğal Gaz Çalışmaları Başladı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde doğal gaz çalışmalarına başlandı.
İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, uzun zamandır hayata geçirmek için uğraştıkları doğal gaz çalışmalarına başlandığını söyledi.
Doğal gaz depolama alanıyla ilgili çalışmaların başladığını dile getiren Sağlık, "İlçemizde bugün itibarıyla çalışmalar başladı. Belediyemizce Yeni Mahalle'de tahsis ettiğimiz alanda depolama yapılıp ilçenin ana arterleri ve konutlara doğal gaz sağlanacak." dedi.
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