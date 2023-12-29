 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete\'de yayımlandı
29.12.2023 - 03:00,
Abone Ol

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, kömür yardımı, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak.

İl ve ilçe bazında hane başı dağıtımı yapılacak kömür miktarları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak belirlenecek.

Yardımdan faydalanacak haneler, her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca sayıları belirlenen hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucunda onaylanacak.

Amacı dışında kullandığı tespit edilen yeniden değerlendirilecek

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömürün, amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda yardımdan faydalanan hanelerin hak sahiplikleri vakıflar tarafından yeniden gözden geçirilecek.

Kömür teslimatları, söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


23:38
Esirlerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlandı: İsrail askerleri yardım çığlıklarını pusu girişimi sanmış Esirlerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlandı: İsrail askerleri yardım çığlıklarını pusu girişimi sanmış
23:38
İstanbul'da bir kişi, AVM'de intihara kalkıştı İstanbul'da bir kişi, AVM'de intihara kalkıştı
23:35
İsrail'in Refah kentindeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti İsrail'in Refah kentindeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti
23:30
Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp öldürdü Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp öldürdü
23:29
İBB Başkanı İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak isteyince sunucuya sinirlendi: İşine baksın İBB Başkanı İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak isteyince sunucuya sinirlendi: İşine baksın
22:43
İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti
22:41
Kendini eve kilitleyip eşyaları ateşe veren genç, ailesinin para vaadiyle ikna edildi Kendini eve kilitleyip eşyaları ateşe veren genç, ailesinin para vaadiyle ikna edildi
22:16
Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk, başından vurulmuş halde ölü bulundu Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk, başından vurulmuş halde ölü bulundu

Son Dakika
23:38 İstanbul'da bir kişi, AVM'de intihara kalkıştı
23:38 Esirlerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlandı: İsrail askerleri yardım çığlıklarını pusu girişimi sanmış
23:35 İsrail'in Refah kentindeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak isteyince sunucuya sinirlendi: İşine baksın
23:30 Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp öldürdü
22:43 İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti
22:41 Kendini eve kilitleyip eşyaları ateşe veren genç, ailesinin para vaadiyle ikna edildi
22:16 Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk, başından vurulmuş halde ölü bulundu
21:33 İstanbul'da yılbaşı gecesi bazı metro ve tramvay hatları 24 saat çalışacak
21:28 FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 03:48:36. #1.12#
SON DAKİKA: İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement