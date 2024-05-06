İİT 15. Zirvesi Bildirisi: İsrail'e Uluslararası Hukuk ve BM Kararlarına Uyma Çağrısı - Son Dakika
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İİT 15. Zirvesi Bildirisi: İsrail'e Uluslararası Hukuk ve BM Kararlarına Uyma Çağrısı

İİT 15. Zirvesi Bildirisi: İsrail\'e Uluslararası Hukuk ve BM Kararlarına Uyma Çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi Bildirisi'nde, uluslararası topluma, İsrail'i uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uymaya zorlaması ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki yasa dışı işgal, sömürge ve apartheid uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulunuldu. Bildiride ayrıca, Gazze'deki saldırının durdurulması, insani yardım koridorlarının açılması ve Filistin halkının kendi haklarını elde etme mücadelesine destek verilmesi talep edildi.

06.05.2024 01:47
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi Bildirisi'nde, uluslararası topluma, İsrail'i uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uymaya zorlaması ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki yasa dışı işgal, sömürge ve apartheid uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Gambiya'nın başkenti Banjula'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi sonrası İİT'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının üzerinde mutabık kaldığı bildiri yayımlandı.

Gazze'deki Filistin halkına yönelik topyekun saldırının durdurulması ile derhal ve koşulsuz ateşkes çağrısı yapılan bildiride, Gazze Şeridi'ne acil yardım ulaştırılması, su ve elektrik sağlanması için insani yardım koridorları açılması talep edildi.

Bildiride, sudan mahrum bırakma, yakıt girişini engelleme de dahil olmak üzere soykırım ve etnik temizlik suçunun devam etmesi tehlikesine karşı uyarıda bulunularak, Filistin halkını zorla yerinden etme, topraklarından sürme veya nakletme girişimleri kategorik olarak reddedildi.

Filistin halkının kendi haklarını elde etmek ve başkenti Kudüs olan egemen bir devlet kurmak için verdiği meşru mücadeleye olan güçlü desteğin yinelendiği bildiride, "Uluslararası topluma, işgalci gücü (İsrail) uluslararası hukuka ve BM kararlarına uymaya zorlaması ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki yasadışı işgal, sömürge ve apartheid uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bildiride, bunu yapmamanın çatışmayı uzatacağı, bölgede daha fazla acı ve istikrarsızlığa neden olacağı, iki devletli çözüm şansını azaltacağı kaydedildi.

Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü için diyalog ve arabuluculuğa başvurulmasının önemi de vurgulanan bildiride, böylece İslam ümmeti arasında gerilimden uzak bir ortamın yaratılabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İİT 15. Zirvesi Bildirisi: İsrail'e Uluslararası Hukuk ve BM Kararlarına Uyma Çağrısı - Son Dakika

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