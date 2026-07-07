İİT: ABD'nin Küba Ambargosu Kaldırılsın - Son Dakika
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İİT: ABD'nin Küba Ambargosu Kaldırılsın

07.07.2026 20:42
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Büyükelçi Yıldız, İİT adına ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargonun kaldırılması çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargonun etkilerinin katlanarak artmasından endişe duyduğunu belirterek, İİT adına ambargonun kaldırılması çağrısında bulundu.

Yıldız, BM Genel Kurul Salonu'nda "ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesinin gerekliliği" üzerine düzenlenen tartışma toplantısında İİT New York Grubu Dönem Başkanı sıfatıyla konuştu.

İİT'nin Küba'ya yönelik yürürlükte olan ambargonun kaldırılması için daha önce güçlü bir çağrıda bulunduğunu belirten Büyükelçi Yıldız, bu çerçevede Küba halkına karşı yaptırımların sıkılaştırılmasına yönelik her türlü girişimi, BM'nin ilkelerine ve amacına aykırı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Yıldız, "Bu bağlamda, BM Genel Kurulu üyelerinin önceki vesilelerle gönderdiği ezici mesaja rağmen Küba devleti ve halkına karşı ekonomik ve askeri önlemler dizisini sıkılaştırmak amacıyla ek önlemlerin düşünülüyor olması üzücüdür." dedi.

ABD ambargosunun sadece Küba'nın ticari sektörünü ve ulusal ekonomik faaliyetlerini etkilemekle kalmadığını belirten Türk Büyükelçi, aynı zamanda tüm Küba nüfusu üzerinde yıkıcı insani sonuçlar doğurduğunun altını çizdi.

Yıldız, İİT grubunun ambargonun etkilerinin katlanarak artmasından özellikle endişe duyduğuna işaret ederek, "Küba'ya karşı uygulanan mali ambargonun kaldırılmasını tekrar talep ediyoruz." şeklinde çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT: ABD'nin Küba Ambargosu Kaldırılsın - Son Dakika

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